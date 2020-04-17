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Vida'dan 'futbolu özledim' paylaşımı

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, koronavirüs tedbirleri kapsamında futbola verilen arada maçları, taraftarları, heyecanı, antrenmanları ve yarışmayı çok özlediğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
30 yaşındaki Vida, siyah-beyazlı formayla çıktığı 88 maçta 8 gol atarken, 1 de asist yaptı.

30 yaşındaki Vida, siyah-beyazlı formayla çıktığı 88 maçta 8 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Siyah-beyazlıların başarılı savunmacısı Domagoj Vida, koronavirüs tedbirleri kapsamında futbola verilen arada günlerini evde geçiriyor.

Sosyal medya hesabından Beşiktaş ve Hırvatistan Milli Takımında oynarken çıktığı maçlardan kolaj yaptığı görüntüyü paylaşan 30 yaşındaki futbolcu, mesajında futbola duyduğu özlemini dile getirerek, "Maçları, taraftarları, heyecanı, antrenmanı ve yarışmayı... Bunların hepsini çok özledim. Her şeyden çok da Hırvatistan Milli Takım ve Beşiktaş formalarını giydiğimde, sadece kendimiz için değil takım arkadaşlarımız ve tutkulu taraftarlarımız için de oynadığımızda yaşadığım birliktelik duygusunu özledim. Fakat sabırlı ve akıllı olalım, sorumlu davranalım. Emin olun ki yeniden futbolun keyfini çıkaracağımız günler gelecek. Hepiniz kendinize iyi bakın! Evde kal" dedi.

Vida'nın paylaştığı görsel
Vida'nın paylaştığı görsel

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