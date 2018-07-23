Beşiktaş’ta transfer hareketliliği devam ediyor. Bu sezon takıma yeni katılacak oyuncular konusunda ağırdan alan siyah-beyazlılar, öncelikle gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Savunma bölgesinde Tosic’i Çin’e gönderen Beşiktaş, kaleci Fabri konusunda ise İngiliz ekibi Fulham ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılarda transferin en gözde ismi ise Domagoj Vida. Hırvat Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası’nda muazzam bir performans ortaya koyan ve takımının final oynamasında önemli bir pay sahini olan 29 yaşındaki stopere bir çok teklif var. Başta Premier Lig ekipleri olmak üzere bir çok ülkeden teklif alan tecrübeli oyuncu için konuşulan rakam 20 milyon Euro’nun üzerinde. Son yıllarda yüksek bonservis bedelleriyle yaptığı satışlarla dikkat çeken Beşiktaş yönetimi, Vida konusunda aceleci davranmıyor. Bu konuda oyuncunun da fikrini alan siyah-beyazlı yönetim, Hırvat stoperin kalmak istemesiyle, transfer sürecini biraz daha yavaşlatmış görünüyor.

GÜNEŞ’İN DEĞİŞİLMEZİ OLACAK

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’den bedelsiz olarak transfer edilen Domagoj Vida, siyah-beyazlı takımda bir süre yedek kaldıktan sora ilk 11’in değişilmez ismi olmuştu. Milli takımdaki performansıyla da göz dolduran Vida için yapılan resmi teklifler 22 milyon Euro’ya kadar çıkmş durumda. İmza parası ve bonuslarla Beşiktaş’tan 3 milyon Euro’nun üzerinde bir yıllık ücret alan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, siyah-beyazlı takımda kalmak istediğini yönetime iletti. Transfer süreçlerinde oyuncularının fikrini alan Fikret Orman da, Vida’nın kalmak istemesinin ardından gelen teklifleri beklemeye aldı. Siyah-beyazlı kulüple 4 yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat stoper, gelen teklifleri de kazanacağı ücreti de hesap ediyor. Tosic’in satılmasının ardından Pepe ile birlikte Şenol Güneş’in vazgeçilmezi olacak olan Vida, takımda mutlu olduğunu dile getiriyor. Önümüzdeki hafta takıma katılacak olan Vida ile hem teknik heyet hem de siyah-beyazlı yönetim yüz yüze bir görüşme yapacak.

BONSERVİS ÖDENMEMİŞTİ

Beşiktaş yönetimi, geçen sezon başında talip olduğu Domagaj Vida konusunda Ukrayna kulübü Dinamo Kiev’in yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle beklemeye geçmiş ve ara tranfer döneminde oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Yaklaşık 3 milyon Euro’luk bir imza parası ödenen Vida’nın satışı gerçekleşirse, siyah-beyazlı kulüp, tıpkı Cenk Tosun transferinde olduğu gibi, bu satıştanda çok ciddi bir kar elde edecek ve başta geçen yıldan kalan futbolcu alacakları konusunda olmak üzere, maddi açıdan derin bir nefes alacak.

Yerli olacaksa Tolga yeterli

İspanyol Kaleci Fabri’yi Premier Lig ekibi Fulham’a satan ve 6.4 milyon Euro kazanan Beşikaş, kaleci arayışlarına başladı. Yerli kaleci konusunda Bursaspor’dan Harun Tekin’i gündemine alan siyah-beyazlılar, yabancı konusunda ise başta Ospina olmak üzere birçok isimle ilgileniyor. Teknik direktör Şenol Güneş ‘in, “Yerli kaleci olacaksa, Tolga benim için yeterli” dediği öğrenildi. Trabzonspor’da geçtiğimiz yıllarda beraber çalışan ikilinin, saha dışında da çok iyi bir iletişimi bulunuyor. Yabancı kaleci arayışlarında üst düzey bir kaleci gelecekse onay vereceğini ifade eden Güneş, aksi takdirde kaleyi Tolga Zengin’e emanet edecek. Siyah-beyazlılarda kulübede ise, genç isim Utku Yuvakuran olacak. Harun Tekin’in menajeri Ömer Koray Uzun ise, “Harun için şu anda herhangi bir teklif yok. Kulübe gelen bir resmi teklif yok. Resmi teklif olsa en azından benim bilgim olurdu. Kulüplerimizin her zaman bir kaleci arayışı olduğunda Harun’un gündeme gelmesi gayet normal.neler olacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.