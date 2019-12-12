Vida'nın yerine Marcelo

Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde radikal kararlar alacak. Yönetimin ilk hedefi yüksek maaş alan oyuncularla masaya oturup ücretleri aşağıya çekmek. Onun dışında, para kazandırabilecek oyucuların satışı da gündemde.

Yönetim, Vida’yı hem yüksek maaşı hem de bonservis getirme ihtimali olduğu için satmayı planlıyor. Yıllık 3 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki oyuncuya, eski yönetimin ekstra vaatlerde bulunması, maliyeti oldukça yukarılara çekiyor. Beşiktaş yönetimi, Hırvat stoper için gelebilecek 5 milyon Euro ve üstündeki bonservis tekliflerini değerlendirerek, Lyon taraftarıyla problem yaşayan eski oyuncuları Marcelo Guedes’i kadroya katmak istiyor.

Çirkin pankart

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lyon- RB Leipzig ile sahasında 2-2 berabere kalıp Son 16 biletini alırken, Fransız ekibinin formasını giyen eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes için çirkin bir pankart açıldı.

Maçın ardından bir taraftar üzerinde eşek fotoğrafı olan ve “Marcelo bu kulübü terk et” yazan bir pankartla sahaya atladı. Pankartı gören kaptan Depay, taraftarın üzerine giderek tepki gösterdi ve pankartı indirdi. Lyonlu futbolcular ve taraftarlar saha içerisinde tartıştı. Araya güvenlik güçleri girdi. Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas da olaya tepki gösterirken, “Taraftar grupları ile görüşeceğim. Kabul edemeyeceğimiz şeyler” dedi.

Beşiktaş taraftarı kampanya başlattı

Beşiktaş taraftarları ise olayın ardından Twitter’da ‘Come to Beşiktaş’ hashtag’ine Marcelo’yu etiketleyip yorumlar yaptı.

Beşiktaş’ta 1,5 yıl forma giyen Brezilyalı stoper, 2 şampiyonluk yaşamıştı.