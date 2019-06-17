Beşiktaş’ta yeni sezonda kaptan olması beklenen Horvat stoper Domagoj Vida’nın yanına oyun kurabilen bir stoper aranıyor. Siyah-beyazlıların, kadroda bulunan Isimat-Mirin ve Roco’ya kulüp aradığı, yeni stoper konusunda ise temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

Siyah-beyazlıların, Alman ekibi Nürnberg forması giyen Georg Margreitter’in transferinin yakın bir süre içerisinde gerçekleşebileceği gelen haberler arasında olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki Avusturyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon 29 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Margreitter, özellikle pas yüzdesinin yüksekliği ve oyun kurmasıyla dikkat çekiyor.

Marcelo Beşiktaş'ı istiyor

Öte yandan Lyon’un savunma oyuncusu Marcelo Guedes, Beşiktaş’ta yeniden forma giymek istediğini söyledi. Fransız ekibinde kariyerini sürdüren tecrübeli stoper, henüz resmi bir teklif almadığını ve kulübünün kendisini bırakmak istemediğini söyledi. Marcelo, “Beşiktaş’ta yeniden futbol oynamayı çok istiyorum. Ancak ne zaman olur bilmiyorum. Çünkü bana gelen bir teklif yok ve ayrıca kulübüm de beni bırakmak istemiyor” açıklamasını yaptı.