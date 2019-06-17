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Stoper bölgesine transfer yapmayı planlayan Beşiktaş'ın gündeminde Margreitter ve Marcelo Guedes var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vida, geride bıraktığımız sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 38 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Vida, geride bıraktığımız sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 38 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fotoğraf: Orhan Akkanat / AA

Beşiktaş’ta yeni sezonda kaptan olması beklenen Horvat stoper Domagoj Vida’nın yanına oyun kurabilen bir stoper aranıyor. Siyah-beyazlıların, kadroda bulunan Isimat-Mirin ve Roco’ya kulüp aradığı, yeni stoper konusunda ise temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

Siyah-beyazlıların, Alman ekibi Nürnberg forması giyen Georg Margreitter’in transferinin yakın bir süre içerisinde gerçekleşebileceği gelen haberler arasında olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki Avusturyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon 29 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Margreitter, özellikle pas yüzdesinin yüksekliği ve oyun kurmasıyla dikkat çekiyor.

Margreitter kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Margreitter kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Marcelo Beşiktaş'ı istiyor

Öte yandan Lyon’un savunma oyuncusu Marcelo Guedes, Beşiktaş’ta yeniden forma giymek istediğini söyledi. Fransız ekibinde kariyerini sürdüren tecrübeli stoper, henüz resmi bir teklif almadığını ve kulübünün kendisini bırakmak istemediğini söyledi. Marcelo, “Beşiktaş’ta yeniden futbol oynamayı çok istiyorum. Ancak ne zaman olur bilmiyorum. Çünkü bana gelen bir teklif yok ve ayrıca kulübüm de beni bırakmak istemiyor” açıklamasını yaptı.

  • Lyon’a 2017 yılında Beşiktaş’tan 7 milyon Euro’ya transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 46 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

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