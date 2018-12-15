Vizyonu Yanal'mış!

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı ancak başkan Ali Koç’un, daha bir kaç ay öncesinde yaptığı açıklamalar kafalarda soru işaretleri bıraktı. 2013-14 sezonunda sarı-lacivertli kulübü çalıştıran Ersun Yanal ile birliktelik uzun sürmedi ve dönemin başkan Aziz Yıldırım tarafından sezon öncesi kamp döneminde yaşananların ardından görevine son verilirken gelecek yıllar için de kendisine kapılar kapatılmıştı. Mevcut başkan Ali Koç, 20 Mart 2018’de yaptığı bir toplantıda bir kongre üyesinin “Ersun Yanal” diye bağırması üzerine “Sen benim hayal ettiğim Fenerbahçe’yi anlamamışsın” cevabını vermişti. Ali Koç, Ekim ayında FBTV’de katıldığı programda da Ersun Yanal’ı kesinlikle takımın başına getirmeyeceklerini altını çize çize ekranlardan açıklamıştı. Koç, o günkü programda Ersun Yanal ismi gündeme gelince “Beklenti demişken bir konuya girmek istiyorum. Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacağını düşünüyorum, Ersun Yanal hocamız bizim planlarımızda yok. Bunun sebeplerini başka bir programda detaylı konuşabiliriz. Uzun vadeli bir program çerçevesinde yola çıktık. Uzun vadeli hedefler doğrultusunda tohumlarımızı atıyoruz ve şu zamanda da taraftarlarımız kızabilir, üzülebilir ama bilmenizi istiyorum ki, şu an böyle bir şey yok. Ne kendisiyle konuştuk, ne de planlıyoruz” demişti.

“BU SEVDAYA SON VERİN” DEDİ

Başkan Ali Koç, “Spor medyasında, bir tarz var. İstediğini, sevdiğini parlatmak, PR yapmak, öne çıkarmak; sevmediğini yerden yere vurmak, olumsuz haber üretmek. Son dönemlerde de görüyorum ki Ersun Hoca hakkında yoğun bir medya kampanyası var. Ben şahsen böyle bir kampanyadan etkilenmem. Oynadığımız futbola baktığımda da tribünlerin bu beklentisini normal buluyorum, anlayışla karşılıyorum. Ama şimdilik olmayacağını buradan söylüyorum. Şimdilik derken, bu sezon için söylüyorum. Benden sonra ne olur onu bilmiyorum. Ama bu sevdaya bir son vermenizi önemle rica ediyorum. Çünkü bunun pek bir faydası olmuyor. Kendisiyle konuşmadım, konuşmayacağım. Ersun Yanal hocayı da getirim, ‘Alın işte siz istediniz’ derim ama kulüp böyle yönetilmez. Ersun Yanal hoca ile uzun vadeli bir proje yürütemeyeceğimizi düşünüyorum. Birçok değişken var ama şu an uygun değil” ifadelerini kullanmıştı.



Yönetimin hataları küme düşme hattına getirdi

Sezon başında futbol takımında yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe’de yönetim kadro mühendisliğini çok kötü yaptı, yapılan transferlerin hiçbiri katkı sağlamadı. Teknik direktör tercihi yanlış yapıldı, Phillip Cocu gönderildikten sonra yardımcılarıyla devam edildi. 2 ay boyunca Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesi feshedilemedi ve yardımcı antrenörler takımın başında kaldı. Yeni teknik direktörün geç açıklanması da sarı-lacivertli yönetimin hataları arasında yer alıyor. Bu hatalar zinciri takımın burada olmasının en önemli etkenlerinden biri olarak gösteriliyor.

1.5 yıl için 18.4 milyon TL

F.Bahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaşmaya varıldığını “Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-14 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Önceki gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal’a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz” mesajıyla resmen açıkladı. 57 yaşındaki teknik adamın, yıllık ücret olarak 12 milyon 250 bin TL alacağı öğrenildi. Yanal’ın, sarı-lacivertlilerden görev süresi alacağı para ise 18 milyon 375 bin TL ediyor.

Yiğithan ameliyat oldu

F.Bahçe’nin Slovak ekibi Spartak Trnava ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında sakatlanan Yiğithan Güveli, ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Spartak Trnava maçında sol dizine darbe alan genç futbolcunun dış menisküsünde yırtık meydana geldiği ve artroskopik operasyonla ameliyat edildiği duyuruldu. Ameliyatı başarıyla sonuçlanan sarı-lacivertli futbolcunun, tedavisine başlandığı aktarıldı.

Mecburen Slimani

Fenerbahçe’de Cezayirli golcü İslam Slimani performansıyla saç baş yolduruyor. Gol yollarında bitiricilik konusunda sıkıntı yaşayan Cezayirli futbolcu istenmeyen adam oldu. Performansıyla kredisini tüketen Slimani’den artık herkes ümidini kesmiş durumda. Soldado’nun cezalı ve Frey’in de sakatlığı nedeniyle oynamayacak olması nedeniyle alternatifsiz olan Slimani, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında forvette yine ilk 11’de sahaya çıkacak, sarı-lacivertli takımın gol ümidi olacak.