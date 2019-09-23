Vodafone Park’ta Sergen Yalçın sesleri
SÜPER LİG

Vodafone Park’ta Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ikinci yarısında tribünlerde Sergen Yalçın sesleri yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaş'ta tribünler Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu.

Beşiktaş'ta tribünler Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu.

Medipol Başakşehir’in Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı da taraftardan nasibini aldı.

Siyah beyazlı taraftarlar, ‘Söylene bize hoca, takım niye oynamıyor’ şeklinde tempo tuttu. Sonrasında tribünler adı bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğüyle anılan siyah beyazlı ekibin eski futbolcusu Sergen Yalçın lehinde de tezahüratlar yaptı.

'Yönetim istifa' sesleri

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, Başakşehir’i konuk ederken tribünlerin yönetime tepkisi vardı. Maçın başlamasına kısa bir süre kala Başkan Fikret Orman ve Beşiktaş Yönetimi’ni istifaya davet eden siyah-beyazlı tribünler, Başakşehir’in 54. dakikada gelen golünün ardından toplu halde ’İstifa’ diye tempo tuttu.

  • Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca Başkan Fikret Orman’ı hedef alarak ’Fikret gol gol gol’ tezahüratı da yaptı.


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