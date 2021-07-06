Spor Volkan Demirel açıkladı Fenerbahçede antrenör olarak devam edecek mi?
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Volkan Demirel açıkladı: Fenerbahçe'de antrenör olarak devam edecek mi?

Yeni sezon çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de, kamp öncesi çekilen bir fotoğrafta antrenör Volkan Demirel yer almamıştı. Demirel ile yolların ayrıldığı iddia edilirken, 39 yaşındaki spor adamı konuya açıklık getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Demirel açıkladı: Fenerbahçede antrenör olarak devam edecek mi?
Volkan Demirel, Pereira açıklanmadan önce takımı çalıştırıyordu

Teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Fenerbahçe, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımda kamp öncesinde çekilen bir fotoğrafta antrenör Volkan Demirel'in yer almadığı görüldü. 'Ayrılık' sorusu akıllara takılırken, 39 yaşındaki antrenör konuya açıklık getirdi.

"Pereira'yı karşıladım"

Hürriyet'e konuşan Volkan Demirel'in fotoğraf sırasında orada olduğuna söyledi. Pereira'yı karşıladığını söyleyen Demirel, "Oradaydım ben, tanıştık. Daha doğrusu ‘Hoş geldin’ dedim. Kendisiyle zaten tanışıyorduk" ifadelerini kullandı.

"Henüz belli değil"

Ayrılık sorularına da yanıt veren Volkan Demirel, şu anda herhangi bir şey olmadığını ve yurt dışına gitme konusunun da henüz belli olmadığını söyledi. Başkan Ali Koç ile de görüştüklerini belirten Volkan Demirel, çekilen fotoğrafta yer almamasıyla ilgili olarak, "Oradaydım ama sivildim. O yüzden fotoğrafa girmedim" dedi.

  • "İşlerimi halledeyim"
  • Aynı zamanda Demirel, kampa katılıp katılmama sorusuna, "Bakacağım. İşlerimi halledeyim" cevabını verdi.

Fenerbahçe'de dikkati çeken kare: Toplu fotoğrafta yer almadı
SPOR
Fenerbahçe'de dikkati çeken kare: Toplu fotoğrafta yer almadı

Kamp öncesi çekilen toplu fotoğraf
Kamp öncesi çekilen toplu fotoğraf

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