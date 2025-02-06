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Volkan Demirel'den 6 Şubat paylaşımı: Sabahı olmayan bir geceye uyandık

Volkan Demirel'den 6 Şubat paylaşımı: Sabahı olmayan bir geceye uyandık

14:206/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
AA
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Şu an boşta olan Volkan Demirel, Hatayspor'un ardından Bodrum FK'yı çalıştırmıştı.
Şu an boşta olan Volkan Demirel, Hatayspor'un ardından Bodrum FK'yı çalıştırmıştı.

Teknik direktör Volkan Demirel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Volkan Demirel'den 6 Şubat paylaşımı geldi. Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde depreme Hatay'da yakalanan Demirel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:


"Sabahı olmayan bir geceye uyandık ve hala o sabahı bekleyen insanlarımız var, çoğumuz için hayatlarımızın sonsuza kadar değiştiği bir gündü. Yaşadıklarımızı kelimelere dökmek çok zor. Önlemlerin alınması ve bir daha böyle acıların yaşanmaması tek temennim. Kaybettiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara eski hayatlarına dönebilmeleri için dua ediyorum."






#Hatayspor
#Volkan Demirel
#6 Şubat

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