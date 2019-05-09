Volkan Demirel'in cezası onandı

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 30. haftasında sarı-lacivertli takımın Trabzonspor ile oynadığı maçta rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı TFF Hukuk Müşavirliğinin Volkan'a verdiği 3 maç men cezasını görüştüğü belirtildi.

TFF Tahkim Kurulunun, 37 yaşındaki file bekçisine verilen 3 maç men ve 26 bin lira para cezalarını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.

Trabzonspor müsabakasında taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarından yer bırakılmaması nedenleriyle Fenerbahçe'ye verilen toplam 265 bin liralık para cezasının da kurul tarafından oy birliğiyle onandığı kaydedildi.

Çalımbay'a ödenecek tazminat indirildi

Öte yandan kurulun, Atiker Konyaspor'un, eski teknik direktörü Rıza Çalımbay ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 8 Şubat'ta verdiği karara yaptığı itirazı da incelediği belirtildi. Yapılan müzakere neticesinde, Konyaspor'un itirazının kısmen kabul edildiği, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında 2 milyon 462 bin 500 lira olarak kabul edilen fesih tazminatı tutarının yüzde 25 hakkaniyet indirimi yapılması suretiyle 1 milyon 846 bin 875 lira olarak düzeltilmesine karar verildiği bildirildi.