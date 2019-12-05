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Vukovic'ten Konyaspor'a dönüş sinyali

Konyaspor’un iki sezon önce 2 milyon euro bedelle Yunanistan’ın Olimpiyakos takımına sattığı 'Savunma bakanı' lakaplı Sırp stoper Jagos Vukovic, yeniden yeşil-beyazlı takıma dönmek istiyor.

Haber Merkezi İHA
Vukovic, Türkiye Kupası’nın kazanıldığı kadroda yer almıştı.

Vukovic, Türkiye Kupası’nın kazanıldığı kadroda yer almıştı.

Konyaspor’da 3.5 yıl forma giyen 31 yaşındaki stoper Jagos Vukovic'in oynadığı dönemlerde yeşil-beyazlılar en az gol yiyen takımlar arasında yer aldı.

İstikrarlı performansı ve sempatik tavırlarıyla taraftarın gönlünü kazanan Vukovic, çıktığı 110 maçta attığı 14 gol ile Konyaspor’un hücum hattına katkı sağladı. 2016-2017 sezonu sonunda Yunan ekibi Olimpiyakos’a transfer olan Vukovic, İtalya’nın Hellas Verona takımında da yarım dönem kiralık oynadı.

Yunan temsilcisi, Vukovic ile 2018-2019 sezonu başında yollarını ayırdı. Türk takımlarından teklif alan Vukovic’in futbol kariyerini Konyaspor’da sonlandırmak istediği öğrenildi.


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