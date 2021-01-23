Wenger'den Mesut Özil yorumu: Ocak ayının en iyi transferi Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Mesut Özil'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, yıldız isimle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Fransız çalıştırıcı, ocak ayının en iyi transferinin Mesut Özil olduğunu söyledi.

Haber Merkezi 23 Ocak 2021, 11:52 Son Güncelleme: 23 Ocak 2021, 12:08 Diğer