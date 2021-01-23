Wenger'den Mesut Özil yorumu: Ocak ayının en iyi transferi

Fransız teknik adam Arsene Wenger, Fenerbahçe ile anlaşan dünyaca ünlü eski oyuncusu Mesut Özil hakkında değerlendirmelerde bulundu. beIN SPORTS HABER'e konuşan tecrübeli teknik adamın açıklamaları şöyle
"Ocak ayının en büyük transferi"
- "Mesut Özil ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir."
"Güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum"
- "Mesut ile Fenerbahçe hakkında bir şey konuşmadık çünkü onun her zaman Arsenal'de olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım, bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı. Fenerbahçe büyük bir Türk kulübü. İstanbul'un Asya yakasında bulunuyor. Fenerbahçe'yi iyi biliyorum çünkü başkan Ali Koç'u tanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı birkaç defa mücadele etmiştim. Büyük bir taraftar kitlesine sahipler. Mesut gibi bir futbolcunun takımları için mücadele edecek olmasından dolayı şüphesiz ki heyecan duyuyorlar."
"Yeniden futbol oynama konusunda müthiş bir açlığı var"
- "Mesut 2014'te Arsenal'e geldi ve şimdi 2021'de takımdan ayrılıyor. 7 yıllık süreyi düşündüğümüzde onun için oynayamamak bir hayal kırıklığı yarattı. Yeniden futbol oynama konusunda müthiş bir açlığı var. Mesut her zaman için sıcak bir çevreye ihtiyaç duyan birisi. Onun için şu an en doğru adres Türkiye'dir. Golcülerin golü atmada ihtiyaç duyduğu son pasları sağlama konusunda ve bu sayede maçları kazanma konusunda çok iyi bir isim. Eğer bunu yapabilirlerse ligi kazanma konusunda büyük bir şansa sahip olurlar. En azından bundan sonra Türkiye Süper Ligi'ni büyük bir dikkatle takip edeceğimi söyleyebilirim."
"Paslarının zamanlaması sıra dışı"
- "Bir orkestrayı düşünürseniz, Mesut topu doğru zamanda oynayabilen birisi. Paslarının zamanlaması sıra dışı. Paslarının yaratıcılığı da aynı şekilde. Yarattığı pozisyonlar kendi başlarına cevabı veriyor aslında. Bu onun yaratıcılığı. Şunu da söyleyebilirim, eğer anahtar pasları doğru alırsa çok rahat asist üretebiliyor. Premier Lig gibi çok zor bir ligde asist rekorunu en çabuk kıran isim olduğunu hatırlıyorum. 2015-2016 sezonunda 19 asisti vardı. Bu inanılmaz bir istatistik. Eğer etrafında doğru bir takım varsa, pasların zamanlamasının ve kalitesinin mükemmel olacağını söyleyebilirim. O forvetlerin her zaman çok sevdiği bir isim olmuştur."