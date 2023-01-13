Spor Williamsın takım patronu James Vowles oldu
F1

Williams'ın takım patronu James Vowles oldu

Formula 1'de geçtiğimiz sezonu 8 puan ile son sırada bitiren Williams Racing'te takım patronu görevine James Vowles'in getirildiği açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Williamsın yeni takım patronu kim oldu?
James Vowles

Formula 1'de yeni sezonun başlamasına iki aydan az bir süre kalırken, takımlar hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

Yeni takım patronu belli oldu

Geçen sezonu 8 puan ile takımlar şampiyonasını son sırada tamamlayan Williams'ta, takım patronu Jost Capito 12 Aralık tarihinde görevinden ayrılmıştı. Yeni sezon aracını ise 6 Şubat günü tanıtacağını duyuran Williams'ta takım patronu belirsizliği devam ederken, bugün yapılan açıklamada takımın başına eski Mercedes strateji şefi James Vowles'in getirildiği açıklandı.

  • James Vowles, Williams'taki görevine 20 Şubat'ta resmen başlayacak.
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