Williams'ın takım patronu James Vowles oldu

Formula 1'de yeni sezonun başlamasına iki aydan az bir süre kalırken, takımlar hazırlıklarına son sürat devam ediyor.
Yeni takım patronu belli oldu
Geçen sezonu 8 puan ile takımlar şampiyonasını son sırada tamamlayan Williams'ta, takım patronu Jost Capito 12 Aralık tarihinde görevinden ayrılmıştı. Yeni sezon aracını ise 6 Şubat günü tanıtacağını duyuran Williams'ta takım patronu belirsizliği devam ederken, bugün yapılan açıklamada takımın başına eski Mercedes strateji şefi James Vowles'in getirildiği açıklandı.
- James Vowles, Williams'taki görevine 20 Şubat'ta resmen başlayacak.
🚨 Williams'ın yeni takım patronu, James Vowles oldu!#Formula1 #F1 #Williams pic.twitter.com/jYUCQQTpDc
🚨 Williams'ın yeni takım patronu, James Vowles oldu!#Formula1 #F1 #Williams pic.twitter.com/jYUCQQTpDc— Pit Spor (@pitspor) January 13, 2023