Yanal ile işler iyi gitmiyor

Süper Lig’de ilk yarının kalan 6 haftanın 4’ünü deplasmanda oynayacak Fenerbahce’yi dış saha performansı düşündürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında Süper Lig’de oynadığı maçlarda deplasman karnesi zayıf. Fenerbahçe’nin başında ligde 31 deplasman maçına çıkan 57 yaşındaki teknik adamın deplasman galibiyet yüzdesi yüzde 41.9. Ersun Yanal yönetiminde sarı lacivertliler, 31 deplasman maçında 13 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, sahadan 11 kez mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda 40 gol atarken, yediği gol sayısı 35.

SON 2 SEZONDA 14 DEPLASMANDA SADECE 4 GALİBİYET ALDI

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe geçen sezon ve bu sezon oynadığı son 14 deplasman maçında sadece 4 galibiyet alırken, 5 beraberlik elde etti ve 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Yanal, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 63 Süper Lig maçında 12 yenilgi aldı. (36 Galibiyet ve 15 Beraberlik), bu yenilgilerin 11’i deplasman maçlarında geldi.

KANAT OYUNCULARI DA BEKLENTİLERİN ALTINDA

Fenerbahçe’de kanatlarda forma giyen Garry Rodrigues, Deniz Türüç ile Victor Moses beklentilerin altında bir performans sergiliyor. Topu tutmayı, çalım atmayı, dar alanlara girmeyi seven 3 oyuncu fazlasıyla top kaybediyorlar, takımın hücumunu olumsuz etkiliyor. Ayrıca skor anlamında da katkısı yeterli değil. Rodrigues 2 gol ve 1 asist, Moses ise 1 gol 1 ve asistle skor katkısı sağlarken, Deniz’in ise henüz ligde golü ve asisti bulunmuyor. Ayrıca Moses ile Rodrigues yeteri kadar savunmaya gelmiyor ve savunma beklerine yeterince yardım etmiyor, böyle olunca da sarı-lacivertliler geride rakiplerine fazla pozisyon veriyor. 2013-14 şampiyonluğunda kanatlardan Fenerbahçe’ye önemli skor katkısı sağlamıştı. Kanatlarda forma giyen Dirk Kuyt 10 gol 6 asist, Moussa Sow 15 gol ve 7 asist, Alper Potuk 1 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti. Teknik heyet, şampiyonluk için kanat oyuncuların skora katkısının önemini vurgularken, Rodrigues ile Moses’in daha fazla skora katkı sağlaması gerektiğini düşünüyor.

Zajc’dan tepki ‘Bırakın gideyim’



Fenerbahçe’nin Sloven orta saha oyuncusu Zajc forma umudunu kaybetti. Kruse’nin yokluğunda da teknik heyetin ilk 11’de düşünmediği Zajc ayrılığı kafasına koymuş durumda. Fenerbahçe’ye oynamak için geldiğini, ancak forma şansı bulamadığını kaydeden Sloven orta saha oyuncusu, “Kruse varken o oynar. Ancak Kruse’nin yokluğunda da oynamıyorum. Antrenmanda iyi çalışıyorum. Kalabalık orta saha rotasyonunda teknik direktör beni tercih etmiyor. Milli takımı da düşünerek oynayabileceğim bir takıma gitmek istiyorum” dedi.