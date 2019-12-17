SÜPER LİG

Yanal'ın çöküşü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın kötü performansı koltuğunu tartışmalı hale getirdi. Teknik heyetin taktiği, oyuna müdahalesi ve rakip analizi vasat olarak yorumlanıyor. Kredisi tamamen tükenen Yanal’ın, Beşiktaş derbisinde olası bir mağlubiyet sonrası gönderilmesi gündemde

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ersun Yanal

Ersun Yanal

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın kredisi tükendi. Saha kenarında oldukça formsuz olan tecrübeli teknik adam çıkardığı kadro ve maç içerisinde yaptığı hamlelerle eleştirilerin hedefinde. Teknik heyetin oyun taktiği, maç içerisinde gidişata göre oyuna müdahale, rakip analizi, oyuncu değişiklikleri vasat seviyede olduğu için eleştiriliyor. Organize atak gerçekleştirmede sıkıntı yaşayan Fenerbahçe hızlı pas, etkili orta ve isabetli şut konusunda yaşadığı sıkıntıları çözmüş değil. Oyunun yönünü değiştirmede hızlı olamayan ve hızlı paslaşamayan sarı-lacivertli takım, kanatlardan da etkili hücum geliştiremediği gibi etkili ortalar da yapamıyor. Kredisini tamamen tüketen teknik direktör Ersun Yanal gelecek hafta Beşiktaş derbisinde olası bir mağlubiyet ya da beraberlikte sarı-lacivertli takımdaki son maçı olabilir.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Süper Lig’de Sivasspor’a 3-1 yenilerek 15. hafta sonunda lider olan rakibinin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal döneminde tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor. 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa taşıdığı sarı-lacivertli takımın başına geçen sezonun 16. haftasında tekrar gelen tecrübeli teknik adam, ligde 34 maça çıktı. Bu 34 karşılaşmada Fenerbahçe, sadece 15 galibiyet alarak hem taraftarını üzdü hem de şampiyonluk umutlarını rakiplerinin performansına bıraktı. Fenerbahçe, bu dönemde 12 beraberlik ile 7 yenilgi aldı. Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminde Süper Lig’de 34 haftada sadece 57 puan toplayabildi. Tecrübeli teknik adamla geçen sezon 19, bu sezon ise 15 maça çıkan sarı-lacivertliler, 1.67 puan ortalamasında kaldı.

İLK DÖNEMİNİN ÇOK UZAĞINDA

Fenerbahçe tek kulvarda mücadele etmesine rağmen 15 maçta 20 puan kaybetti. Sarı-lacivertlilerin tek avantajı G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un da bu süreçte puan kaybetmesi ve puan farkını fazla açamamış olması oldu. Ersun Yanal, Fenerbahçe’deki ilk sezonunda yakaladığı başarının çok uzağında kalarak hayal kırıklığı yaşattı. Şampiyon olduğu sezon ligde 23 galibiyet alan ve 74 puan toplayan Yanal’lı Fenerbahçe, 2.17 puan ortalaması yakalamıştı. Ersun Yanal, Fenerbahçe’yle 81 resmi maçta 43 galibiyet alabilirken, galibiyet oranında ise yüzde 47’de kaldı. Bu 81 maçta Fenerbahçe ayrıca, 20 yenilgi ve 18 beraberlikle sahadan ayrıldı. İkinci Ersun Yanal dönemimde ise sarı-lacivertli takım, 41 resmi maça çıkıp 19 galibiyet alarak kötü bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, bu dönemde 12 beraberlik ile 10 yenilgi de aldı.

  • Kupa mesaisi başladı
  • Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın İstanbulspor ile oynayayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Süper Lig’in 15. haftasında Sivassspor maçında forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Sivas deplasmanında forma giymeyen isimlerin, 19 Yaş Altı Futbol Takımı’nın oyuncularının da katıldığı antrenmana pas ve pres çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi. Sarı-lacivertliler, İstanbulspor karşısında kupadaki ilk maçı 4-0 kazanmıştı.
  • Ozan’dan tekme isyanı
  • Ozan Tufan, Sivasspor maçında tekmelere isyan etti. “Futbol sert oyun, ama oynatmamaya dayalı sertlik olmamalı” diyen milil futbolcu, “Saha içerisinde sürekli rakiplerin tekmelerine maruz kaldım. Hakem rakip oyuncuların sertliğine müsamaha gösterdi. Hakem kart göstermeyince sert müdahaleler devam etti. Hakemlerin futbol oynamak isteyen oyuncuyu koruması gerekiyor. Rakip oyuncuların hareketi cezalandırılmayınca maç boyunca hareketlerine devam ettiler. Ben de Rodrigues’in kırmızı kart görmesinin ardından maç boyunca yediğim tekmeleri hatırlatarak isyan ettim. Maçın 4. hakemine de bu konuda itirazda bulundum” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de devler kazanamadı Sivasspor devrenin lideri oldu
Süper Lig'de devler kazanamadı Sivasspor devrenin lideri oldu

Süper Lig'de lider Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle ligde puanını 33'e yükseltti ve ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Yiğidolar 15. haftada alınan sonuçların ardından ligin ilk yarısını zirvede tamamlamayı başardı.Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak yara alan Fenerbahçe ise deplasmanda oynadığı bir maçtan daha boynu bükük ayrıldı. Sarı lacivertliler Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 4 deplasmandan maçında galibiyetle tanışamadı.Beşiktaş'ın serisini Malatya bitirdiSüper Lig'de son 8 maçtır mağlup olmayan, 6 maçtır da galibiyet serisine sahip takımı Beşiktaş sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybetti ve haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı. Siyah beyazlılar aldığı bu yenilgi ile ligde 8 maç sonra mağlubiyet ile tanışmış oldu. Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Malatya ekibi ise ligde 5 maç sonra galibiyet aldı.Galatasaray 10 kişilik Ankaragücü'nü yenemedi Süper Lig'de gösterdiği kötü futbol ve skorlar nedeniyle beklentilerin uzağında kalan Galatasaray, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı ve haftanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Sarı kırmızılılar 2-0 öne geçtiği mücadelede rakibi 10 kişi kalmasına rağmen müsabakadan 3 puan çıkartamadı. Galatasaray, 88 ve 90 1'inci dakikalarda peş peşe yediği gollerle büyük bir şok yaşadı.Trabzonspor'u Rodallega yıktıSürprizlerin damga vurduğu 15'inci haftada bir sürpriz sonucu da Trabzonspor yaşadı. Bordo mavililer sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada, Trabzonspor'un eski golcüsü Rodallega, bordo mavililerin kalesine gönderdiği 2 golle galibiyette büyük rol oynadı. Bordo mavililer, sahasında aldığı bu mağlubiyetle şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsat tepmiş oldu.Başakşehir de puan kaybedenler arasına katıldı Süper Lig'de şampiyonluk adayı takımlardan Medipol Başakşehir de sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve sürpriz sonuç alan takımların arasına adını yazdırdı. İstanbul ekibi bu beraberlik ile ligdeki yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkardı. Ligde son 7 maçtır galibiyet ile tanışamayan Konya ekibi ise zorlu deplasmandan bir puan çıkarmayı başardı. Avrupa&#39;nın liderleri🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#Liverpool🇫🇷#PSG🇪🇸#Barcelona🇹🇷#SİVASSPOR🇩🇪#Leipzig 🇮🇹#Inter pic.twitter.com/KYXOIMbODD&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 16 Aralık 2019

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