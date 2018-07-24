SÜPER LİG

Yasin Öztekin'den veda mesajı

Göztepe ile anlaşan Yasin Öztekin, veda mesajı yayımladı. Öztekin, "Şimdi gitme zamanı geldi. Herkes hakkını helal etsin. Hoşçakalın." dedi.

Mustafa Doğan Yeni Şafak
Yasin Öztekin

Yasin Öztekin

Göztepe ile anlaşmaya varan Yasin Öztekin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Öztekin, Instagram hesabından paylaştığı veda mesajında "Şimdi gitme zamanı geldi. Herkes hakkını helal etsin. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

Öztekin'in yayımladı mesaj şöyle:

Kariyerimde ve hayatımdan bir 4 seneyi daha geçirdim. Çok güzel anlar yaşadım, ilk şampiyonluğumu Galatasaray'da yaşadım. Unutulmayacak anılar benim için. Şunu bilin, her zaman elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştım. Rabbim bizim için yol çizmiştir, bize de bunu uygulamak düşer. Ama ben çizgimi hiç bir zaman bozmadım. Duyguların yoğun yaşandığı, mutluluğun en dibini yasadığım bu zamana şükürler olsun. Herkes mutlu olsun, iyi olsun. Şimdi gitme zamanı geldi. Herkes hakkını helal etsin. Hoşçakalın.

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