Yasin Öztekin'den veda mesajı

Göztepe ile anlaşmaya varan Yasin Öztekin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Öztekin, Instagram hesabından paylaştığı veda mesajında "Şimdi gitme zamanı geldi. Herkes hakkını helal etsin. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

Öztekin'in yayımladı mesaj şöyle:

Kariyerimde ve hayatımdan bir 4 seneyi daha geçirdim. Çok güzel anlar yaşadım, ilk şampiyonluğumu Galatasaray'da yaşadım. Unutulmayacak anılar benim için. Şunu bilin, her zaman elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştım. Rabbim bizim için yol çizmiştir, bize de bunu uygulamak düşer. Ama ben çizgimi hiç bir zaman bozmadım. Duyguların yoğun yaşandığı, mutluluğun en dibini yasadığım bu zamana şükürler olsun. Herkes mutlu olsun, iyi olsun. Şimdi gitme zamanı geldi. Herkes hakkını helal etsin. Hoşçakalın.

Kariyerimde ve hayatimdan bir 4 seneyi daha gecirdim. Cok güzel anlar yasadim, ilk sampiyonlugumu galatasarayda yasadim . Unutulmicak anilar benim icin. Sunu bilin , her zaman elimden geleni fazlasiyla yapmaya calistim .. Rabbim bizim icin yol cizmistir , bizede bunu uygulamak düser. Ama ben cizgimi hic bir zaman bozmadim . Duygularin yogun yasandigi , mutlulugun en dibini yasadigim bu zamana sükürler olsun . Herkes mutlu olsun , iyi olsun . Simdi gitme zamani geldi . Herkes hakkini helal etsin . Hoscakalin ... Yasin Öztekin (@yasinoztekin)'in paylaştığı bir gönderi ( 24 Tem, 2018, 8:03öö PDT )