Yener İnce: Beklentimiz ameliyat olan Muslera'nın 6 ayda dönmesi

Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçın 15. dakikasında, rakip oyuncu Milan Skoda ile çarpışan ve tibia ile fibula kemiklerinde kırık oluşan Uruguaylı kaleci, Liv Hospital Ulus'ta ameliyat geçirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eşi Fulya Terim, Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Terim ailesi, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de tecrübeli file bekçisinin 34. yaş gününü kutladı.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Fernando Muslera'nın eksikliğini hissedeceklerini söyledi. Muslera'nın hem doğum gününü kutladık hem de geçmiş olsun ziyaretini yaptıklarını aktaran Terim, "Kendisi gayet iyi. Ameliyatı da çok başarılı geçmiş. Eşiyle, kendisiyle oturduk. Olabilecek en iyi şekilde. Muslera bizim için sadece bir kaleci olmaktan öte önemli şeyler ifade ediyor. Tabii ki eksikliğini hissedeceğiz. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönecek. Böyle durumlarda artık olduktan sonra 'Allah beterinden saklasın' demek gerekiyor. İnşallah bir an önce ayağa kalkar ve ailesi olan Galatasaray'a kavuşur" diye konuştu.

Fatih Terim, Muslera'nın Türk futbolunda herkes tarafından sevilen bir isim olduğunun hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Muslera, 2011'de aldığımızdan bu yana Türkiye'de her türlü hareketiyle sevilen bir figür. Galatasaraylılar için de diğer takım taraftarları için de çok önemli. Hem sporculuğuyla hem de futboluyla herkesin sevgisini kazanmış bir isim. Ülkemizin bu konulardaki hassasiyetini de başka hiçbir ülkede görmüyorum. Kendim yattığım zaman da aynısı olmuştu. Herkesin aynı anda kanat germesi, güzel dileklerde bulunması hiçbir ülkede olacak bir şey değil. Muslera da bunu hak eden bir sporcu. Böyle bir futbolcuyu da bünyemizde barındırdığımız için çok mutluyuz."

Abdurrahim Albayrak 'manevi oğlum' diye paylaştı Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig’in 27. haftasında dün oynanan Çaykur Rizespor maçında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera’yı hastanede ziyaret etti.Albayrak, sosyal medya hesabından deneyimli eldiven ile çekilen fotoğrafını, "Bütün kalbim ve dualarım manevi oğlum Fernando Muslera ile beraber" ifadeleriyle paylaştı. Galatasaraylıları yıkan haber: Bacağı kırılan Muslera'nın sahalara ne zaman döneceği belli olduGalatasaray’dan Muslera ve Andone açıklaması: Durumları belli oldu

Yener İnce: "Beklentimiz 6 ayda dönmesi"

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce ise ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek Muslera'nın yaklaşık 6 ayda sahalara döneceğini söyledi.

Güzel bir ameliyat olduğunu aktaran İnce, "Herhangi bir sıkıntı, komplikasyon yaşanmadan bitirdik. Kötü ve şanssız bir sakatlık. Aynı sahada Emre Akbaba da benzer bir sakatlık yaşadı. Hemen hemen aynı sakatlık. Çok güzel bir ekip çalışmasıyla ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda dinleniyor ve iyi durumda. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bugün buradayız ama yarın veya diğer gün çıkabileceğiz" ifadelerini kullandı.

İnce, bu tip durumlarda geri dönüşle ilgili kesin süre vermek istemediklerini vurgulayarak, "Önce kırığın kaynaması, sonra da futbolcunun oynayabilecek düzeye gelmesi gerekiyor. Emre Akbaba örneğinde gördüğünüz gibi beklentimiz 6 ayda dönmesi ama herhangi bir gün vermek doğru değil. Sonuçta Muslera bir kaleci ve belli özellikleri kazanması gerekiyor ancak beklediğimizden önce döneceğini düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.

Bugün 34 yaşına giren Uruguaylı kalecinin yaşının sakatlıktan dönüş için sorun teşkil etmeyeceğini dile getiren Yener İnce, "Muslera'nın fizyolojik yaşı bence 20'lerde. Çok güçlü, iyi çalışan bir futbolcu. Yaş faktörünün onun için bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Günümüz futbolunda kaleciler için 34 ileri bir yaş değil. En kısa sürede dönecek." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaraylıları yıkan haber: Bacağı kırılan Muslera'nın sahalara ne zaman döneceği belli oldu Çaykur Rizespor karşılaşmasının 15. dakikasında Skoda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayak tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera, yarın ameliyat edilecek. Galatasaray tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu olan ve sarı-kırmızılı kulüpte boy gösterdiği 9 sezonda 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazanan Uruguaylı file bekçisi, kariyerindeki en ağır sakatlığı yaşadı.6 ila 8 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenen Muslera’nın bugüne kadar sahalardan en fazla uzak kaldığı süre bir aydı.İstikrar abidesi2011-2012 sezonu öncesinde Lazio’dan transfer edilen Fernando Muslera, İtalyan ekibindeki en uzun süreli sakatlığı ayak bileğinden yaşamış ve 15 gün sahalardan uzak kalmıştı. Galatasaray’da oynadığı 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında sakatlık yaşamayan Muslera, 2013-2014 sezonunda oynanan Konyaspor mücadelesinde ise ilk uzun soluklu sakatlığını yaşadı. Ayak parmağı kırılan başarılı kaleci, bir ay sahalardan uzak kaldı. Galatasaray kariyerinde omuz, diz, kalça, parmak ve kafa tası gibi farklı bölgelerden sakatlık yaşayan ancak maksimum 10 günde sahalara geri dönen Muslera, kariyerinde ilk kez formasından bu kadar uzun süre uzak kalacak.Galatasaray’dan Muslera ve Andone açıklaması: Durumları belli oldu