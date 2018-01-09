Yeni golcü Larin

Beşiktaş yeni forvetini Amerika'da buldu. Siyah-beyazlılar, Amerika Birleşik Devletleri’nin (MLS Ligi) Orlando City takımında forma giyen Cyle Larin’i 4,5 yıllığına kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Orlando City ile 1 yıl sözleşmesi olan 22 yaşındaki futbolcu için düşük bir bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. Sezon sonuna kadar 500 bin Euro ücret alması beklenen Kanadalı oyuncu, daha sonraki sezonlarda 1,5 milyon Euro yıllık ücret kazanacak. Larin’in kısa süre içinde Türkiye’ye gelip, Antalya kampına katılması planlanıyor. 2017’de Orlando City ile 30 maça çıkan Kanadalı oyuncu, 12 gol 2 asistlik performans gösterdi. Kanada Milli Takımı ile 20 maça çıkan Larin, 4 gol attı. 2017’de son karşılaşmasını 9 Ekim’de Kanada Milli Takımı ile oynayan Larin, yaklaşık 3 aydır maça çıkmadı.

OYUNCUNUN HAKLARI MLS'NİN ELİNDE

Siyah-beyazlı kulüp, Cyle Larin konusundaki transfer pazarlığını Amerika Futbol Federasyonu ile yapacak. MLS kurallarına göre oyuncuların sözleşmesini federasyonun tek taraflı olarak uzatma hakkı bulunuyor. Larin konusunda 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep edildiği, siyah-beyazlı yönetimin ise 500 bin Euro'ya bu transferi bitirmek istediği öğrenildi. Taraftar arasında anlaşma sağlanırsa Larin, bu hafta içinde Beşiktaş'ın Antalya kampına katılacak. Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson tarafından önerilen Cyle Larin'i teknik direktör Şenol Güneş'in de istediği öğrenildi. Negredo ve Mustafa Pektemek'in yanına bir golcü daha katmak isteyen deneyimli teknik adamın, Larin konusunda ikna olduğu ifade edildi.

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Quaresma bambaşka

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, devre arası kampındaki hırsı ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekiyor. İlk yarının son bölümündeki performansıyla eleştirilerin odağında yer alan yıldız futbolcu, Antalya kampındaki hazır haliyle ön plana çıkıyor. Özellikle çift kale maçlarda üstün bir performans ortaya koyan Portekizli yıldız, takım arkadaşlarının da neşe kaynağı durumunda. İdmanlardan sonra çalışmaya ara vermeyen ve yarım saat özel antrenmanlar yapan Portekizli yıldız, frikik ve orta çalışmaları yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de yıldız futbolcunun bu tavrından memnun olduğu öğrenildi.

Tosic ve Adriano idmana çıkmadı

Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya Belek’te devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlıkları bulunan Tosic ve Adriano antrenmanda yer almazken, iki futbolcunun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Başkan Fikret Orman, çalışma öncesinde sahaya gelerek teknik direktör Şenol Güneş’le bir süre sohbet etti. Isınma koşularının ardından 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden çalışmada oyuncuların hırslı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.