SÜPER LİG

Yeni golcü Moses

Slimani ve Frey’den umudunu kesen Fenerbahçe teknik heyeti, golcü olarak Moses’i kullanacak. Nijeryalı futbolcu, Soldado’nun olmadığı durumlarda bitirici özelliğiyle forvet hattında yer alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Moses, Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 6 karşılaşmada 2 gol attı.

Moses, Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 6 karşılaşmada 2 gol attı.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş

Fenerbahçe teknik heyeti, forvet alternatifi olarak düşündüğü Ganalı oyuncu Andre Ayew’in ileri uçtaki performansından memnun kalmadı.

Golcü futbolcular İslam Slimani ve Michael Frey’i silen teknik kadro, forvet alternatifi olarak Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses’i düşünüyor.

İspanyol golcü Soldado’nun olmadığı maçlarda Moses’in forvet mevkiinde oynatılması planlanıyor.

  • Antrenmanlarda Moses’i forvet mevkiinde deneyen teknik kadro, Nijeryalı oyuncunun performansından memnun kaldı. Moses, geçmişte forvet mevkiinde oynamıştı.

'HENÜZ YÜZDE YÜZDE DEĞİLİM'

Sarı-lacivertli takımın Nijeryalı kanat oyuncusu Moses henüz yüzde yüz performansında olmadığını, maç oynadıkça fiziksel olarak daha iyi duruma geleceğini söyledi.

  • Tecrübeli futbolcu, “Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce Chelsea’de çok fazla süre alamadım. Burada oynuyorum, hocamız bana fırsatı veriyor. Uzun süre oynamadığım için fiziksel olarak eksiklerim var. Henüz yüzde yüz performansımı sergilemiş değilim. Ama maç oynadıkça mutlaka fiziksel olarak daha iyi duruma geleceğim. Tek hedefimiz Fenerbahçe’yi ligin üst sıralarına çıkarmak” ifadelerini kullandı.


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