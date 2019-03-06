Yeni golcü Moses

Fenerbahçe teknik heyeti, forvet alternatifi olarak düşündüğü Ganalı oyuncu Andre Ayew’in ileri uçtaki performansından memnun kalmadı.

Golcü futbolcular İslam Slimani ve Michael Frey’i silen teknik kadro, forvet alternatifi olarak Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses’i düşünüyor.

İspanyol golcü Soldado’nun olmadığı maçlarda Moses’in forvet mevkiinde oynatılması planlanıyor.

Antrenmanlarda Moses’i forvet mevkiinde deneyen teknik kadro, Nijeryalı oyuncunun performansından memnun kaldı. Moses, geçmişte forvet mevkiinde oynamıştı.

'HENÜZ YÜZDE YÜZDE DEĞİLİM'

Sarı-lacivertli takımın Nijeryalı kanat oyuncusu Moses henüz yüzde yüz performansında olmadığını, maç oynadıkça fiziksel olarak daha iyi duruma geleceğini söyledi.

Tecrübeli futbolcu, “Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce Chelsea’de çok fazla süre alamadım. Burada oynuyorum, hocamız bana fırsatı veriyor. Uzun süre oynamadığım için fiziksel olarak eksiklerim var. Henüz yüzde yüz performansımı sergilemiş değilim. Ama maç oynadıkça mutlaka fiziksel olarak daha iyi duruma geleceğim. Tek hedefimiz Fenerbahçe’yi ligin üst sıralarına çıkarmak” ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Massive win today absolutely buzzing 💯 Great character again from the lads and thanks to our fans who were incredible throughout the whole 90 minutes! 🙏🏿💪🏿 Muhteşem bir galibiyetti 💯 tekrar takım halinde harika bir karakter gösterdik. 90 dakika boyunca inanılmaz bir destek gösteren taraftarlarımıza teşekkür ederim 🙏🏿💪🏿 Victor Moses (@victormoses)'in paylaştığı bir gönderi ( 2 Mar, 2019, 12:55ös PST )



