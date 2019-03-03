Yeni Malatya-Başakşehir: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, ligin 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı daha hanesine yazdırdı.

Maçtan notlar

Mücadelenin 41'inci dakikasında Arda Turan'ın ceza sahası içinde Bülent Cevahir tarafından düşürülmesinin ardından hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi.

44'te topun başına geçen Emre Belözoğlu, penaltıyı gole çevirmeyi başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan Başakşehir, dakikalar 57'yi gösterirken Edin Visca'nın ceza sahasının sağ çaprazından attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Ev sahibi ekibin tüm baskısına rağmen mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve Başakşehir, şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet daha alarak puanını 54'e çıkardı. Ligde üst üste 6. maçında da galip gelemeyen Malatyaspor ise 34 puanda kaldı.



