SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor Fofana'yı kadrosuna katıyor

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında görüşülen Moryke Fofana ile prensipte anlaşılmaya varıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Fofana, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 6 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fofana, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 6 gol atarken 1 de asist yaptı.

Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren sarı-siyahlıların Konyaspor’un yıldız ismi Moryke Fofana ile yaptığı son görüşmede anlaşmaya vardığı belirtildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Güray'da pürüz çıktı

Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer listesinde bulunan bir diğer isim Akhisarspor’lu Güray Vural ile yapılan son görüşmede ise ortaya bazı pürüzlerin çıktığı ve bu transferin şimdilik durdurulduğu iddia edildi. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi konusundaki sıkıntının iki taraf arasındaki fiyat farkından kaynaklandığı, tecrübeli futbolcuyla önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapılabileceği ise gelen haberler arasında.

Guilherme'nin opsiyonu kullanılıyor

Bu arada sezon başında İtalya’nın Benetivo takımından kiralanan Guilherme'nin opsiyonunun kullanılmasının da sarı-kırmızılı kulübün gündeminde olduğu ve girişimlere başlandığı öğrenildi. Özellikle ligin ilk yarısında sergilediği performansla Malatyalı taraftarların beğenisini kazanan Brezilyalı oyuncu için kulübüyle yeniden anlaşmaya varılacağı bildirildi.


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