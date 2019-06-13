Yeni Malatyaspor Fofana'yı kadrosuna katıyor

Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren sarı-siyahlıların Konyaspor’un yıldız ismi Moryke Fofana ile yaptığı son görüşmede anlaşmaya vardığı belirtildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Güray'da pürüz çıktı

Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer listesinde bulunan bir diğer isim Akhisarspor’lu Güray Vural ile yapılan son görüşmede ise ortaya bazı pürüzlerin çıktığı ve bu transferin şimdilik durdurulduğu iddia edildi. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi konusundaki sıkıntının iki taraf arasındaki fiyat farkından kaynaklandığı, tecrübeli futbolcuyla önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapılabileceği ise gelen haberler arasında.

Guilherme'nin opsiyonu kullanılıyor

Bu arada sezon başında İtalya’nın Benetivo takımından kiralanan Guilherme'nin opsiyonunun kullanılmasının da sarı-kırmızılı kulübün gündeminde olduğu ve girişimlere başlandığı öğrenildi. Özellikle ligin ilk yarısında sergilediği performansla Malatyalı taraftarların beğenisini kazanan Brezilyalı oyuncu için kulübüyle yeniden anlaşmaya varılacağı bildirildi.