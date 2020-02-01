Yeni Şafak Spor mobil uygulaması yenilendi

Tüm spor branşlarıyla ilgili en son haberlere ve sıcak gelişmelere Yeni Şafak Spor uygulaması üzerinden kolayca erişebilirsiniz.

Yeni Şafak Spor uygulaması en yeni haberler ile Türkiye ve uluslararası liglerden anlık skorlara, maç öncesi ve sonrası istatistiklere kolayca ulaşma imkanı sağlıyor.





Lig ve takım bazlı detaylı istatistik bilgileri ve gelişmeleri, Türkiye ve Uluslararası ligler hakkındaki en son istatistikleri, detaylı puan durumunu, fikstürü ve gol krallığını yine uygulamamız üzerinden görüntüleyebilirsiniz.





Yeni Şafak Spor Mobil Uygulamasını telefonunuza indirin.

iOS cihazlar için indirme bağlantısı.

Android cihazlar için indirme bağlantısı.







