SÜPER LİG

Yeni Şafak Spor mobil uygulaması yenilendi

Zengin içeriğiyle Türkiye'nin önde gelen spor siteleri arasında yer alan Yeni Şafak Spor'un mobil uygulaması yenilendi. Güncel skor bilgileri, analizler ve detaylı istatistiklere kolayca ulaşabileceğiniz uygulamamıza App Store ve Play Store'dan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak

Tüm spor branşlarıyla ilgili en son haberlere ve sıcak gelişmelere Yeni Şafak Spor uygulaması üzerinden kolayca erişebilirsiniz.

Yeni Şafak Spor uygulaması en yeni haberler ile Türkiye ve uluslararası liglerden anlık skorlara, maç öncesi ve sonrası istatistiklere kolayca ulaşma imkanı sağlıyor.


Lig ve takım bazlı detaylı istatistik bilgileri ve gelişmeleri, Türkiye ve Uluslararası ligler hakkındaki en son istatistikleri, detaylı puan durumunu, fikstürü ve gol krallığını yine uygulamamız üzerinden görüntüleyebilirsiniz.


Yeni Şafak Spor Mobil Uygulamasını telefonunuza indirin.

iOS cihazlar için indirme bağlantısı.

Android cihazlar için indirme bağlantısı.



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