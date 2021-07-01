Yeni transferin çapraz bağları koptu: Takım arkadaşları hastaneye koştu

Doğukan Nelik Antalyaspor ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, genç futbolcu Doğukan Nelik'in antrenmanda yaşadığı travma sonrası ön çapraz bağlarının koptuğunun tespit edildiği kaydedildi.

Futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği aktarılan açıklamada, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşup sahalara dönmesini dileriz" ifadelerine yer verildi.

20 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrasında büyük üzüntü yaşadığı ve takım arkadaşlarının ve teknik heyetin kendisini teselli etmek için hastaneye ziyarette bulunduğu belirtildi.

Akhisarspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılan ve gelecek sezon için beklenti içerisinde olunan oyunculardan Doğukan Nelik ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı.