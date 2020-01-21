Yeniler göz doldurdu

Galatasaray’ın yeni transferleri Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika ile birlikte uzun bir aranın ardından tekrar formalarına kavuşan Emre Akbaba ve Martin Linnes, Denizlispor maçıyla birlikte sahalara geri döndü. Saracchi, 90 dakika sahada kaldı ve bindirmeleriyle dikkat çekti. Uruguaylı sol bek, 1 asistle maçı tamamladı. 21 yaşındaki futbolcu, 22 ikili mücadelenin 13’ünü kazandı. 84 kez topla buluşan Uruguaylı oyuncu, 17 kez top kaybı yaptı. Yüzde 72.5 isabetle 32 pas yaptı. 11 ortasının 7’si isabetli olan Saracchi, bu alanda büyük başarı sağladı. Sekidika ise 86. dakikada Ömer Bayram’ın yerine oyuna girerek ilk kez resmi maçında sarı-kırmızılı formayı terletti. Nijeryalı oyuncu, 9 dakikada 5 kez topla buluştu. 2 kez isabetli pas yapan Sekidika’nın 1 pası hedefi bulamadı. 23 yaşındaki oyuncu, girdiği 3 ikili mücadelenin tamamını kazandı. 76 dakika sahada kalan ve maçı 1 golle tamamlayan Emre Akbaba ise 45 kez topla buluştu. Yüzde 88.2 isabet oranıyla 30 başarılı pas yapan Emre, 3 kez de ‘anahtar’ pas yaptı. Maçı 2 şutla tamamlayan genç oyuncu, 1’inde isabet sağladı ve golü buldu. Emre Akbaba, 45 kez topla buluşmasına rağmen sadece 7 top kaybı yaptı.

LİNNES İYİ DÖNDÜ

Lisansı yeniden çıkarılan ve 6 ay aradan sonra sahalara geri dönen Martin Linnes, 90 dakika oynadı. 4 kez topu ayakla uzaklaştıran Linnes, 1 kez pas arası yaptı. 5 ikili mücadelenin 3’ünü, 4 hava topu mücadelesinin ise 2’sini kazandı. Norveçli sağ bek, yüzde 76.9 isabet oranıyla 30 başarılı pas yaptı. 5 ortasının 4’ü isabetli olan Linnes, 4 uzun pasının 3’ünde de takım arkadaşlarını buldu.

Belhanda açıkta kaldı

Ara transfer döneminde Galatasaray’a gelir kazandırarak ayrılığı planlanan Younes Belhanda’ya, teknik heyet tercihleri ile adeta “teklifleri değerlendir” mesajı vermeye başladı. Başta Arap kulüpleri olmak üzere aldığı teklifleri maaşı düşük ya da beklentisine yanıt vermediği için gündemine almayan Belhanda’ya açıkça bir uyarı yapıldı. Teknik kadro, Faslı oyuncuya Galatasaray’ın oynadığı son 3 resmi maçta 1 dakika bile süre vermezken, kadro tercihleri ile artık forvet arkasında ilk tercihin Emre Akbaba, alternatifinin ise Taylan Antalyalı olduğunu ortaya koydu. Teknik kadronun, Belhanda’nın yerine takıma monte ettiği Emre Akbaba da, son 2 maçta 2 gol atıp bir de asist yaptı.

Arda Turan hareketliliği