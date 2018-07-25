Yıldız transferleri Avrupa'ya bağlı

Sezonun başlamasına sayılı günler kala, çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Beşiktaş, bir yandan da transfer konusunda hareketli günler yaşıyor. Takıma katılan oyunculardan çok, ayrılan ve gitmesi muhtemel isimlerin gündeme geldiği siyah-beyazlılarda, Ağustos ayı içerisinde yeni takviyeler yapılacak. Ancak Beşiktaşlı taraftarlar, son yıllarda alıştıkları yıldız transferi için Ocak ayını beklemek zorunda kalacaklar. Tosic, Mitrovic ve Fabri’yi bonservisiyle satan siyah-beyazlı yönetim, öncelikle futbolcuların geçen seneden kalan alacaklarını ödeyecek. Daha sonra elindeki bütçeyle, teknik ekibin önerilerine kulak verecek olan Beşiktaş yönetimi, eksik bölgelere transfer yapacak. Ancak bu isimler de hem fiyat hem de kariyer olarak son yıllarda yapılan transferlerden farklı olacak. Siyah-beyazlı yönetim, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde müadele edecek olan takımın, gruplardan çıkarak son 16’ya yükselmesi durumunda, kesenin ağzını açacak ve elindeki bütçenin büyük kısmını yıldız transferinde kullanacak.

HEDEF VODAFONE’DAKİ SÜPER KUPA

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi bir performans sergileyerek gruplardan namağlup lider olarak çıkan Beşiktaş, bir önceki sezon da UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalde Fransa’nın Lyon takımına elenmişti. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, gözünü önce UEFA Avrupa Ligi Finali’ne sonra da UEFA Süper Kupa’ya dikti. Avrupa Ligi Finali bu sezon Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanacak. Kardeş ülke olan Azerbaycan’da ev sahibi gibi avantaj sağlamak isteyen Beşikaş, ardından da Vodafone Park’ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa Finali’ne çıkmak istiyor. Bu nedenle güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, takım olarak gruplardan çıkarsa yıldız transferine ağırlık verecek. Teknik direktör Şenol Güneş’in önceliği ise takımdaki oyucuların alacaklarının ödenmesi. Onun dışında yönetime de eksik bölgelerin raporunu veren deneyimli teknik adam; forvet, 10 numara ve sağ bek konusunda takviye istedi. Yaşanan maddi sıkıntılar konusunda yönetim kuruluna anlayışla yaklaşan deneyimli çalıştırıcı, “Şartlar neyse ona göre hareket etmek zorundayız. Elimizdeki oyunculardan en üst seviyede faydalanacağız” dedi.

SERÜVEN BAŞLIYOR

Beşiktaş’ı UEFA Süper Kupası Finali’ne götürecek olan serüvenin ilk maçı yarın oynanacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde karşılaşacağı B36 Torshavn mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kafile bugün özel uçakla İstanbul’dan direkt olarak Faore Adaları’nın Torshavn kentine hareket edecek. Yarın oynanacak ilk maçın ardından, 2 Ağustos’ta ise karşılamanın rövanşı yapılacak. Beşiktaş ise 2. ön eleme turunda Faroe Adaları’nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde 3. ön eleme turunda Avusturya’dan Lask ile Norveç’in Lillestrom takımları arasındaki mücadelenin galibiyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk karşılaşmalar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos’ta yapılacak. Beşiktaş, 3. ön eleme turundaki rakibini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nde gruplarda mücadele edecek.

Q7, Pepe ve Vida listede yok!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda B36 Torshavn’la oynayacak Beşiktaş’ın UEFA’ya gönderdiği listede Quaresma, Pepe ve Vida yer almadı. Listede şu isimler bulunuyor: Utku, Tolga, Adriano, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner, Gökhan Gönül, Medel, Babel, Oğuzhan, Orkan, Lens, Tolgay, Necip, Dorukhan, Mertcan, Gökhan Töre, Negredo, Mustafa, Güven Yalçın, Larin, Vagner Love.

Fabri, 6 milyon Euro’ya Fulham’a imza attı

Beşiktaş , Fulham’a transfer olan Fabri’nin ayrılığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada; İspanyol kalecinin tranfserinden 6 milyon Euro bonservis bedeli alınacağı bildirildi. Siyah-beyazlı kulüp, resmi sitesinden Fabri’ye teşekkür mesajı da yayınladı. Fulham ise dün 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Fabri’yi, ‘’Fabulous’’ (olağanüstü) kelimesinden esinlenerek ‘’Fabrilous’’ olarak tanıttı. Sosyal medyadan Beşiktaş’a veda eden Fabri, Premier Lig’de oynama hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, “Gittiğim her yere sizleri de götüreceğim ve her zaman büyük bir Beşiktaş taraftarı olacağım” açıklamasını yaptı.

B36 Torshavn-Beşiktaş maçına Ukraynalı hakem

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında deplasmanda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile oynayacağı maçı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Yevhen Aranovskiy yönetecek. İki takım arasındaki maç Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı’nda yarın TSİ 21.00’de başlayacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın Faroe Adaları’nda B36 Torshavn ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, 16 yıl sonra Fulya Tesisleri’nde çalıştı.