Yıldızlar imzalıyor

Galatasaray Kulübü, 1. transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı 14 futbolcu için bugün imza töreni düzenleyecek. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferler için bugün saat 20.00’de Türk Telekom Stadı’nda imza töreni gerçekleştirileceği ifade edildi. Saha içinde yapılacak imza töreninin, sarı-kırmızılı taraftarlara açık olacağı aktarıldı. Kombine kart sahipleri ile GS Store’dan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarların, imza törenine ücretsiz girebileceği kaydedildi. İmza töreninin biletlerinin “passo.com.tr” üzerinden 23 liraya satışa sunulduğu ve passolig kartı bulunmayan taraftarların Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilecekleri bildirildi. Açıklamada, imza töreninde meşale yakmanın yasak olduğu belirtilirken, stada giriş esnasında taraftarların üzerinde meşale, bozuk para, çakmak, kesici alet gibi yasaklı maddeler bulunması halinde, el konulacağı vurgulandı.

14 TRANSFERE 9.1 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosunda büyük değişiklikler yapan Galatasaray, yaz transfer döneminde ise kadrosunun büyük kısmını yeniledi. Kadrosundan 8 oyuncu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, 14 oyuncu transfer ederek kadrosunda büyük değişikliğe imza attı. Galatasaray, bu 14 ismin transferine ise sadece 9,1 milyon Euro harcadı. Galatasaray, Radamel Falcao, Ryan Babel, Steven Nzonzi, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk transferlerini bedelsiz tamamladı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-kırmızılılar Luyindama’yı satın alma opsiyonlu kiralarken, Kongolu futbolcunun bonservisini yaz transfer döneminde 5 milyon Euro karşılığında aldı. Luyindama dışında ise Ozornwafor’a 300 bin Euro bonservis ücreti ödendi. Cim-Bom bu isimler dışında Seri’ye 1,5 milyon Euro, Lemina’ya 1 milyon Euro, Andone’ye 700 bin Euro, Emre Mor’a 600 bin Euro kiralama bedeli ödedi. UEFA Finansal Fair Play sebebiyle transfer bilançosunda eksiye düşmemesi gereken Cim-BomGalatasaray artı 225 bin Euro ile kapattı. 9,1 milyon Euro’luk transfer yapan sarı-kırmızılı kulüp, 9,3 milyon Euro’luk oyuncu satışı gerçekleştirdi.



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Transferlerin piyasa değeri 101 milyon

Galatasaray transferini gerçekleştirdiği yeni futbolcuların piyasa değeri ise dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinin toplam piyasa değeri 100,9 milyon Euro. En yüksek değere sahip olan transfer ise Fulham’dan kiralanan Michael Seri. Fildişi Sahilli futbolcu, 25 milyon Euro’luk piyasa değerine sahip. Seri’nin hemen arkasında ise 23 milyon Euro’ luk değerle Steven Nzonzi geliyor. Üçüncü en yüksek değere sahip futbolcu ise 15 milyon Euro’yla Southampton’dan kiralanan Mario Lemina. Cim-Bom’un transfer etmek için iki ay uğraştığı Radamel Falcao’ya ise 10 milyon Euro piyasa değeri biçildi. Sarı-kırmızılılar, son transferlerle birlikte piyasa değeri olarak Süper Lig’in zirvesine oturdu. 136,5 milyon Euro piyasa değerine ulaşan Galatasaray’ı, 84,3 milyon Euroluk kadro değeriyle Beşiktaş takip ediyor. Üçüncü takım 83.3 milyon Euro’yla Fenerbahçe olurken, Trabzonspor da 71.4 milyon Euro’yla dördüncü sırada yer aldı.

Yeni transferler idmanda

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana yeni transferler Radamel Falcao, Taylan Antalyalı ve Mario Lemina katılırken, milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone, Mustafa Kapı, Atalay Babacan, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Steven Nzonzi çalışmada yer almadı.