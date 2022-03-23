Spor Yılın transferini Juventus yapacak
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Yılın transferini Juventus yapacak

İtaya Serie A ekiplerinden Juventus yılın transferi için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar Premier Lig'in yıldızını kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılın transferini Juventus yapacak
Salah bu sezon 36 resmi maçta 28 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon İtalya Lig'inde beklentilerin oldukça altında kalan Juventus gelecek sezonun transfer planlamasını yapmaya başladı. Arjantinli oyuncusu Dybala ile sözleşme yenilemeyecek olan siyah-beyazlılar, Premier Lig'in yıldızını radarına aldı.

  • La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan devi Juventus'un teknik direktörü Allegri'nin isteği doğrultusunda Liverpool ile sözleşmesi 1 yıl kalan Mısırlı yıldız Mohamed Salah için teklif yapmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan yıldız futbolcu kulübüyle henüz yeni kontrat imzalamadı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Juve, oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.

Salah, bu sezon Liverpool ile çıktığı 36 resmi maçta 28 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
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