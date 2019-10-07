Yılmaz Vural: Bırakırsak bize değil Türk futboluna yazık olur

Son olarak TFF 1. lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, Süper Lig'deki yarışı değerlendirdi. Anadolu takımlarının düşük bütçelerle iyi işler yapabildiğini gösterdiği ifade eden Vural, Türkiye'nin lokomotifi olarak kabul edilen takımların Türk futboluna katkı sunamadıklarını ifade etti. Vural, kendisine sürekli teklif geldiğini de açıklarken Süper Lig'i özlediğini aktardı.

İstanbul takımları beklentilerin altında kaldı, zirve yarışında Anadolu takımlarını da görüyoruz. Anadolu takımlarının senesi olabilir mi?

"Üç büyükler dışında bir takımın şampiyonluğu sürpriz olur. Tabii ki onlar bu yarışın içinde hep olacaklar. Anadolu takımlarının hedefi öncelikle ligde kalmak, sonra bulundukları konum itibarıyla Avrupa kupalarını hedefler hale geliyorlar. Anadolu takımlarının dezavantajı kısa vadeli planlar. Sezonu Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederek tamamlasalar bile Avrupa'da olumlu sonuçlar gelmiyor. Ülke puanını da etkiliyor. 11. sıranın altında kalırsak Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderemez hale geleceğiz. Fark farklı şampiyonlar çıksın isteriz. Altyapıdan oyuncu çıkaranlar, Türk futboluna katkı sunanlar, doğruyu yapanlar şampiyon olsun isteriz."

Anadolu takımlarında oynayan bazı yabancılar, İstanbul takımlarında oynayanlardan daha kaliteli. Demek ki istenince olabiliyor. Anadolu takımlarının kısa vadeli değil uzun vadeli planları olmalı. Avrupa kupalarından da sonuç alabilmeli.

Süper Lig'de oynanan oyun hakkında neler söylemek istersiniz? Sizi tatmin ediyor mu?

"Süper Lig'de birçok maçı yerinden seyrediyorum. Süper Lig bu olmamalı. Ciddi paralar harcanıyor. Oynanan oyuna baktığımızda tatmin olamıyoruz. İngiltere'den vasat diyebileceğimiz bir maçı seyrettiğimde bile daha fazla keyif alıyorum. Taraftar ve oyunu değerli kılan her şey futbola katkı veriyor. Biz de uzayda yaşamıyoruz onlara imrenmekten sıkıldık, hala imrenmeye devam ediyoruz. Bu konuda gelişmemiz gerekiyor ancak futbolun içinde durumu çözecek insanlar işi muhabbet boyutundan öteye taşıyamıyor."

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını yerinden seyrettiniz. Galatasaray'ı nasıl buldunuz? Beklentileri karşılayamayan bir takımdan söz ediyoruz. Hoca da memnun olmadığını söylüyor. Sizin fikriniz ne?

"PSG maçını tribünden seyrettim. PSG maçı sonrasında hoca iyi oynadık dedi ama bir sürü pozisyon verdi. Galatasaray çok yavaş oynuyor. Falcao diye sansasyonel bir transfer yaptı. Adamı topla buluşturamıyorlar. Galatasaray, 11 yabancıyla çıkıyor maçlarına ancak baktığınızda Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 1 puan alındı. Bu kural biraz da ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızın elini rahatlatmak içindi. Türkiye'nin oturup bir daha bunları gözden geçirmesi gerekiyor. Birilerinin canı yanmasın diye bazı şeyleri göz ardı etmemek lazım."

Şu anda boştasınız ama biliyoruz ki birçok maçı takip ediyorsunuz ve işin içinde kalmak istiyorsunuz. Teklifler geliyor mu, sizi Süper Lig'de görebilecek miyiz?

"Allah ömür verdikçe biz bu işin içinde olacağız. Benim mesleğim bu. Teklifler sürekli geliyor. Biraz kurtarıcı rolümüz var. İnsanlar öyle biliyor bizi. Süper Lig'de çalışmayı isterim tabii. Süper Lig'i özledim. Süper Lig'de çalışma fırsatı bulursam takımımın heyecan vereceğini söyleyebilirim. Şu anda Süper Lig'de oynanan oyunu iyi bulmuyorum."

Heyecanımızı yitirmediğimiz sürece bu işin içinde olacağız. Bu iş heyecan işidir. Bırakırsak bize değil futbola yazık olur.

Schalke 04'te oynayan Suat Serdar, Almanya Milli Takımı'nı seçti. Bundan önce de buna benzer tercihlere şahit olduk. Konuyla ilgili ne söylemek istersiniz?

"Bunlar kişisel tercihler. Biz konuşursak duygusal yorumlar yaparız. Bu nasıl Türk deriz, Türk Milli Takımı'nı nasıl seçmezsin deriz. Ama mantıksal boyutuna baktığımızda oyuncunun futbolcu profesyonel kariyeri için böyle bir karar veriyor. Şenol Hoca gidip oyuncuya 'bizi seç' diye yalvaramaz."



