Yılmaz Vural'dan günler sonra ilk görüntü

Koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural’ın yoğun bakım sürecini atlattığı açıklanmıştı. Entübasyon işlemi sonlandırılan ve servis odasına alınan tecrübeli teknik adamdan ilk fotoğraf geldi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Çuhadaroğlu, "Yılmaz Vural, bir süredir hastanemizde Kovid-19 nedeniyle takibimizdeydi. Hastanemize yattıktan bir iki gün sonra da solunum sorunu nedeniyle yoğun bakıma alıp entübe ederek solunum desteği ile takip ediyorduk. Bu süreç de olumlu gelişti. Kendisini iki gün önce de solunum cihazından ayırdık" dedi.
Fotoğrafı paylaşıldı
Yoğun bakımdan çıkan ve servis odasına alınan Yılmaz Vural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi.
Vural'ın Youtube'da birlikte program yaptığı Dilek Yurttaş, deneyimli teknik adamla hastanede çekilmiş bir fotoğrafını, "Şükürler olsun yoğun bakımdan çıkıp normal odaya geçtik. Siz sevenlerine çok sevgilerini, selamlarını iletti. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz" ifadeleriyle paylaştı.
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