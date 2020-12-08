Yılmaz Vural'dan günler sonra ilk görüntü

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çuhadaroğlu, "Yılmaz Vural, bir süredir hastanemizde Kovid-19 nedeniyle takibimizdeydi. Hastanemize yattıktan bir iki gün sonra da solunum sorunu nedeniyle yoğun bakıma alıp entübe ederek solunum desteği ile takip ediyorduk. Bu süreç de olumlu gelişti. Kendisini iki gün önce de solunum cihazından ayırdık" dedi.

Fotoğrafı paylaşıldı

Yoğun bakımdan çıkan ve servis odasına alınan Yılmaz Vural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi.

Vural'ın Youtube'da birlikte program yaptığı Dilek Yurttaş, deneyimli teknik adamla hastanede çekilmiş bir fotoğrafını, "Şükürler olsun yoğun bakımdan çıkıp normal odaya geçtik. Siz sevenlerine çok sevgilerini, selamlarını iletti. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz" ifadeleriyle paylaştı.

Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'dan müjdeli haber Koronovirüs tedavisi gören ve entübe edilen Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi. Deneyimli hocanın entübasyon işlemi sonlandırıldı ve yoğun bakımdan çıkartıldı.Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çuhadaroğlu, "Kendisini yoğun bakımda entube desteğiyle takip ediyorduk. Bundan yaklaşık 2 gün önce Yılmaz Vural'ı solunum cihazlarından ayırdık. 2 günlük takiplerimiz de her şeyin yolunda gittiğini gördük. Şu sıralarda da kendisini normal odaya alıyoruz. Durumu gayet iyi" ifadelerini kullandı."Önce grip sandık"Yılmaz Vural'ın eşi ise hastalık süreciyle ilgili "Biz önce Yılmaz'ın grip olduğunu düşündük. Hastaneye gittiğimizde COVID testi negatif çıktı. Daha sonra şu anki hastaneye gittiğimizde pozitif çıktı. Yılmaz'ın durumu iyiye gidiyordu ancak nefes sorunu ortaya çıktı. Buradaki müdahaleden sonra çok çabuk iyileşti" dedi.Yılmaz Vural'ın sağlık durumunu eşi açıkladı: Daha iyiye gidiyor