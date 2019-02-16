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Yusuf Erdoğan sahayı terk etmek istedi

Bursaspor forması giyen Yusuf Erdoğan, Rizespor'la oynanan maçta tribünlerden gelen tepkiler üzerine sahayı terk etmek istedi. Takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen 26 yaşındaki futbolcu Samet Aybaba tarafından 35. dakikada oyundan alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Erdoğan, 35. dakikada oyundan çıktı.

Yusuf Erdoğan, 35. dakikada oyundan çıktı.

Bursspor'un sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maça Yusuf Erdoğan damga vurdu.

Yeşil-beyazlı tribünler, Yusuf'un ayağına gelen her topta tepki gösteremeye başladı. Bu duruma sinirlenen 26 yaşındaki futbolcu sahayı terk etmek istedi. Teknik ekibe oyundan çıkmak istediğini işaret eden 26 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

Teknik direktör Samet Ayababa, 35. dakikada Yusuf Erdoğan'ı çıkardı ve yerine Burak Kapacak'ı oyuna dahil etti.

Direkt soyunma odasına yönelen Yusuf'u takım arkadaşları güçlükle yedek kulübesinde oturmaya ikna etti.

Yusuf Erdoğan'ın sahayı terk etmek istediği anlar. (Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.)
Yusuf Erdoğan'ın sahayı terk etmek istediği anlar. (Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.)

Volkan Şen ağlayarak çıkmıştı

Buna benzer bir hareketi daha önce Trabzonspor forması giydiği dönemde Volkan Şen yapmıştı. 2013-2014 sezonunda Trabzonspor-Rizespor arasında oynanan maçta Volkan, bordo-mavili tribünlerden gelen tepkiler üzerine sahayı ağlayarak terk etmişti.


Volkan Şen Trabzonspor-Rizespor maçında gözyaşlarına boğulmuştu.
Volkan Şen Trabzonspor-Rizespor maçında gözyaşlarına boğulmuştu.

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