Yusuf Yazıcı formayı giydi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, son olarak eski oyuncusu Yusuf Yazıcı ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Rus ekibi CSKA Moskova'da geçiren ve bonservisi Fransız temsilcisi Lille'de olan milli futbolcu, sezon sonuna kadar doğup büyüdüğü toprakların takımı Trabzonspor'da top koşturacak.

Yusuf Yazıcı 61 numaralı formayı giyecek

Trabzonspor'da daha önceden 97 numaralı formayı giyen ve Lille Kulübü'ne transferinden sonra numarası emekli edilen Yusuf Yazıcı, bu sezon 61 numaralı formayı giyecek.