Yusuf Yazıcı Rus ekibine kiralandı

Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, satın alma opsiyonuyla Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralandı.

Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova, Fransa temsilcisi LOSC Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı ve satın alma opsiyonu olduğu kaydedildi.

Sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiği açıklanan Yusuf Yazıcı, önümüzdeki günlerde takımın antrenmanlarına dahil olacak.

Yusuf Yazıcı bu sezon Fransa Lig 1'de Lille formasıyla 22 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Yusuf gider Ben Arfa gelir

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Öte yandan Lille Yusuf Yazıcı'nın yerine Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'yı transfer etti. 34 yaşındaki futbolcu kariyerinde 419 maça çıktı, 75 gol attı ve 62 asist yaptı.

Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, satın alma opsiyonuyla Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralandı. https://t.co/6Lrx3fvXLY — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 19, 2022

O zaman başlayalım! #YY https://t.co/FMvM7WNd1J — Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) January 19, 2022