SÜPER LİG

Zanka imzaya kaldı

Audi Kupası’nda defansında büyük hatalar yapan ve transferde önceliği stopere veren Fenerbahçe, İngiliz ekibi Huddersfield’in Danimarkalı stoperiyle anlaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zanka'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Zanka'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Almanya’daki Audi Kupası’nda 2 maçta 11 gol yiyen ve defansında büyük açıklar veren Fenerbahçe’de gözler stoper transferine çevrildi.

Sarı-lacivertliler, Danimarka Milli Takımı’nda Kjaer’in partneri olan ve geçen sezon İngiltere Premier Lig’den düşen Huddersfield’in 'Zanka' adıyla bilinen Danimarkalı stoperi Mathias Jattah-Njie Jorgensen’in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Huddersfield ile ödeme planı ve sözleşme detaylarını görüşen Fenerbahçe’nin transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Teklif 3.5 milyon euro

Sarı-lacivertliler, Zanka için İngiliz kulübüne 3.5 milyon Euro bonservis bedeli, Zanka’ya da yıllık 2.5 milyon Euro yıllık ücret teklif etti.

  • Premier Lig’de toplam 62 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Mert ve Ertuğrul da gündemde

Zanka’nın yanı sıra gelecek vadeden yerli bir stoper alarak stoper rotasyonu tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin ile Bursaspor’dan Ertuğrul Ersoy’dan birini de renklerine bağlayarak stoper transferini sonuçlandırmak istiyor.

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