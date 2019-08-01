Zanka imzaya kaldı

Almanya’daki Audi Kupası’nda 2 maçta 11 gol yiyen ve defansında büyük açıklar veren Fenerbahçe’de gözler stoper transferine çevrildi.

Sarı-lacivertliler, Danimarka Milli Takımı’nda Kjaer’in partneri olan ve geçen sezon İngiltere Premier Lig’den düşen Huddersfield’in 'Zanka' adıyla bilinen Danimarkalı stoperi Mathias Jattah-Njie Jorgensen’in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Huddersfield ile ödeme planı ve sözleşme detaylarını görüşen Fenerbahçe’nin transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Teklif 3.5 milyon euro

Sarı-lacivertliler, Zanka için İngiliz kulübüne 3.5 milyon Euro bonservis bedeli, Zanka’ya da yıllık 2.5 milyon Euro yıllık ücret teklif etti.

Premier Lig’de toplam 62 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Mert ve Ertuğrul da gündemde

Zanka’nın yanı sıra gelecek vadeden yerli bir stoper alarak stoper rotasyonu tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin ile Bursaspor’dan Ertuğrul Ersoy’dan birini de renklerine bağlayarak stoper transferini sonuçlandırmak istiyor.