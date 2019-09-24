​Ze Luis Falcao'yu geride bıraktı
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​Ze Luis Falcao'yu geride bıraktı

Ze Luis Falcao'yu geride bıraktı

Transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan fakat Porto'nun yolunu tutan 28 yaşındaki Ze Luis, attığı gollerle Radamel Falcao'yu geride bıraktı.

Haber Merkezi Diğer
Ze Luis Porto formasıyla 8 maçta 7 gol kaydetti.

Ze Luis Porto formasıyla 8 maçta 7 gol kaydetti.

Porto'nun sezon başında Spartak Moskova'dan 8.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adalı Ze Luis adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan 28 yaşındaki oyuncu, Porto formasıyla çıktığı ilk 8 maçta 7 gol kaydetti.

Ze Luis attığı gollerle Galatasaray'ın Porto'dan transfer ettiği Radamel Falcao'yu da geride bıraktı. Kolombiyalı oyuncu Portekiz ekibine transfer olduğunda ilk 8 hafta 6 gol kaydetmişti.

  • Ze Luis geçtiğimiz sezon Spartak Moskova formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 14 gol 4 asistlik performans sergilemişti.


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