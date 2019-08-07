Zivkovic ve Fejsa'da işlem tamam

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin Benfica’nın iki Sırp yıldızı Zivkovic ve Fejsa ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage’nin her iki oyuncuyu da kadrosunda düşünmediği ve sarı-lacivertlilerin her iki oyuncunun transferi için Benfica ile anlaştığı aktarıldı.

Portekiz’in gazetelerinden A Bola’nın haberine göre Fenerbahçe, Zivkovic ve Fejsa için Benfica ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekibin 23 yaşındaki Zivkovic’i satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralayacağı bildirildi. Zivkovic hücum hattının her bölgesinde forma giyebiliyor.

Defansif orta saha için uzun süredir listede olan 30 yaşındaki Sırp yıldız Ljubomir Fejsa’nın transferinin de 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bittiği belirtildi. Sırp basını da bu transferlere yakın ilgi gösterdi.

Sırbistan’daki sitelerde, Fenerbahçe’nin kendi ülkelerinden yıldızlara yöneldiğini yazdı. Hatta sarı-lacivertli takımın son hedefinin yine br Sırp yıldız Aleksander Kolarov olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Zanka'yı İstanbul'a getirecek Transfer önceliğini defans hattına veren Fenerbahçe mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertli kulüp Huddersfield'de forma giyen Zanka ile anlaşmaya vardı. Deneyimli oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.TRT Spor'da yer alana habere göre Fenerbahçe 29 yaşındaki oyuncu için gün sayıyor. Oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler Huddersfield kulübünü de bonservis bedeli konusunda ikna etti.Fenerbahçe, son olarak oyuncunun menajeriyle İstanbul'da son bir görüşme daha yapacak. Görüşmenin ardından Danimarkalı futbolcu da İstanbul'a gelecek.Deneyimli stoperin sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atması beklenirken Zanka'nın yıllık yaklaşık 2, 5 milyon euro ücret kazanacağı öğrenildi.Premier Lig’de toplam 62 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Zanka'da geri sayım

Fenerbahçe, Zanka transferinde geri sayıma başladı. Danimarkalı stoper Zanka ile anlaşmaya varan F.Bahçe, Huddersfield ile bonservis pürüzlerini giderdikten sonra transferi açıklayacak. Sportif Direktör Damien Comolli, İngiltere’de Huddersfield yöneticileriyle Zanka transferi için görüştü. Zanka, F.Bahçe’ye gitmek istediğini kulüp yönetimine iletirken, Huddersfield ile bonservis pazarlıklarında ufak bir fark kaldığı belirtildi. Sarı-lacivertli ekibin Zanka transferini bu hafta sonuçlandırmayı planladığı öğrenildi.



