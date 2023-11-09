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Milli ara ne zaman başlıyor? 2023 Kasım A Milli takım maç tarihleri takvimi

Süper Lig'de 11. hafta maçlarının geride kalmasıyla birlikte, milli aranın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Galler ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçlarındaki son deplasman maçına çıkacak. Peki, milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte Süper Lig'de milli ara tarihleri.

15:48 - 9/11/2023 jeudi
Yeni Şafak
Süper lig

Süper lig

Süper Lig’de heyecan bu hafta oynanacak karşılaşmalarda devam edecek. Açılış karşılaşması yarın Trabzonspor ve Konyaspor arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak. Futbol tutkunları ise Süper Lig’de Milli aranın başlayacağı tarihe odaklandı. Süper Lig’de top koşturan birçok yıldız isim Milli takımlarının kamplarına katılacak. Milli Takıma çağrılan futbolcular kısa süre içerisinde belli olacak. EURO 2024 Elemeleri kapsamında Türkiye ise son karşılaşmasına Galler karşısında çıkacak. Peki Süper Lig’de milli ara ne zaman?

SÜPER LİG MİLLİ ARA NE ZAMAN?

Süper Lig’de bu hafta oynanacak müsabakaların tamamlanmasıyla Milli ara başlayacak. Trendyol Süper Lig’in 12. haftası Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında 12 Kasım Pazar günü oynanacak müsabaka ile son bulacak.

Süper Lig’de Milli ara 12 Kasım’da başlayacak ve 25 Kasım’da 13. hafta karşılaşmaları oynanacak.

SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ

10 Kasım Cuma

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)

20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor (Eryaman)

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)

12 Kasım Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)

16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)



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