Süper Lig’de heyecan bu hafta oynanacak karşılaşmalarda devam edecek. Açılış karşılaşması yarın Trabzonspor ve Konyaspor arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak. Futbol tutkunları ise Süper Lig’de Milli aranın başlayacağı tarihe odaklandı. Süper Lig’de top koşturan birçok yıldız isim Milli takımlarının kamplarına katılacak. Milli Takıma çağrılan futbolcular kısa süre içerisinde belli olacak. EURO 2024 Elemeleri kapsamında Türkiye ise son karşılaşmasına Galler karşısında çıkacak. Peki Süper Lig’de milli ara ne zaman?