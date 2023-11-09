Süper lig
Süper Lig’de heyecan bu hafta oynanacak karşılaşmalarda devam edecek. Açılış karşılaşması yarın Trabzonspor ve Konyaspor arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak. Futbol tutkunları ise Süper Lig’de Milli aranın başlayacağı tarihe odaklandı. Süper Lig’de top koşturan birçok yıldız isim Milli takımlarının kamplarına katılacak. Milli Takıma çağrılan futbolcular kısa süre içerisinde belli olacak. EURO 2024 Elemeleri kapsamında Türkiye ise son karşılaşmasına Galler karşısında çıkacak. Peki Süper Lig’de milli ara ne zaman?
SÜPER LİG MİLLİ ARA NE ZAMAN?
Süper Lig’de bu hafta oynanacak müsabakaların tamamlanmasıyla Milli ara başlayacak. Trendyol Süper Lig’in 12. haftası Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında 12 Kasım Pazar günü oynanacak müsabaka ile son bulacak.
Süper Lig’de Milli ara 12 Kasım’da başlayacak ve 25 Kasım’da 13. hafta karşılaşmaları oynanacak.
SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ
10 Kasım Cuma
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)
20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor (Eryaman)
13.30 Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)
16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)
16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor (Çaykur Didi)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)