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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri durdu

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sıcak havayı fırsat bilerek dışarı çıkanlar yoğunluk oluşturdu. Eminönü ve Sultanahmet'te yaya trafiği nedeniyle tramvay seferleri durdu. Sirkeci Marmaray ve tramvay duraklarında izdiham oluştu. Peki T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri ne zaman devam edecek? İşte detaylar.

17:43 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri neden durdu?

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri neden durdu?

Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, havanın güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı atan vatandaş ve turistler yoğunluk oluşturdu. Eminönü ve Sultanahmet'te yaya trafiği nedeniyle tramvay seferleri durdu.

T1 KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTI SEFERLERİ NEDEN DURDU? SEFERLER NE ZAMAN DEVAM EDECEK?


Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, havanın güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı atan vatandaş ve turistler yoğunluk oluşturdu. Tarihi ve turistik yerler, sahil kesimleri ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu. Toplu ulaşım araçlarında yer bulamayanlar yola yaya olarak devam etti.

Eminönü'nde ise yaya trafiği nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. Yoğunluk nedeniyle duraklarda bekleyenler arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "Eminönü-Sultanahmet bölgesinde yaşanan yoğun yaya trafiği nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı araçlarımız bölgeden geçiş yapamamaktadır. Seferlerimiz yaya güvenliği için Kabataş-Eminönü ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılabilmektedir." ifadeleri yer aldı.





#Ramazan Bayramı
#T1 tramvay hattı
#Kabataş-Bağcılar
#Eminönü
#Sultanahmet
#Sirkeci
1 saat önce
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