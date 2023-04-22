İstanbulluların en sık kullandığı ulaşım hatlarından olan Kabataş-Bağcılar tramway hattı seferleriyle ilgili açıklama geldi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir." ifadeleri kullanıldı. Peki Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü mü, ne zaman dönecek? İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklamanın detayları.