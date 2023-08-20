Talisca kimdir? Anderson Talisca, 1 Şubat 1994'te Brezilya'nın Feira de Santana kentinde doğdu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, şu anda Suudi Pro League takımlarından Al Nassr'da forma giymektedir.

Talisca kaç gol attı?

Talisca, futbola 2009 yılında Bahia altyapısında başladı. 2013 yılında Bahia'nın A takımına yükseldi ve iki sezon boyunca 46 maçta 11 gol attı. 2014 yılında Benfica'ya transfer oldu. Benfica'da 4 sezon boyunca 137 maçta 36 gol attı.

Talisca Beşiktaş’ta kaç gol attı?

2016-17 sezonunda Beşiktaş'a kiralanan Talisca, iki sezon boyunca 58 maçta 27 gol attı. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Türkiye'de çok sevildi.

2018 yılında Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu. Guangzhou Evergrande'de 2 sezon boyunca 50 maçta 18 gol attı.

Talisca şuan nerede oynuyor?

2021 yılında Al Nassr'a transfer oldu. Al Nassr'da 1 sezondur forma giyen Talisca, 32 maçta 11 gol attı. Talisca, Brezilya U20 ve Brezilya U23 milli takımlarında da forma giydi. Brezilya U23 milli takımıyla 2016 Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı. Talisca, 1.87 m boyunda ve 79 kg ağırlığındadır. Sol ayağını kullanmaktadır.

Anderson Talisca kime gelecek?

Al Nassr'da Anderson Talisca imzayı attı! Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da Anderson Talisca'nın sözleşmesi uzatıldı.

Talisca Al-Nassr sözleşmesi kaç yıl?