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Tarım Kredi Marketlerinde bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

Tarım Kredi Kooperatif Market Eylül ayı indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Çoğu ilçede şubesi bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 8-17 Eylül tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini "Haydi çocuklar okula" kampanyasıyla sosyal medya hesabından duyurdu. Kahvaltılıktan temizlik ürünlerine farklı ürünler belirtilen tarihlerde reyonlarda yerini alacak. Bu kapsamda ‘Tarım Kredi’de hangi ürünler indirimde?, Tarım Kredi Marketlerinde bu hafta neler var?’ sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar.

16:05 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Tarım Kredi’de hangi ürünler indirimde?

Tarım Kredi’de hangi ürünler indirimde?

#Tarım Kredi
#Eylül ayı indirimleri
#ürün kataloğu
#indirimli ürünler
1 saat önce
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