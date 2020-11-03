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​ ​ Avrupa’nın en iyisi THY Cargo

Avrupa’nın en iyisi THY Cargo

Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları’nın başarılı hava kargo markası Turkish Cargo, bu yıl 36’ıncısı gerçekleştirilen Air Cargo News Awards 2020’de, Avrupa’nın en iyi hava kargo markası seçildi.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip olan Turkish Cargo, 95’i direkt kargo olan 300’den fazla destinasyona ulaşıyor.
Dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip olan Turkish Cargo, 95’i direkt kargo olan 300’den fazla destinasyona ulaşıyor.

Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları’nın başarılı hava kargo markası Turkish Cargo, bu yıl 36’ıncısı gerçekleştirilen Air Cargo News Awards 2020’de, Avrupa’nın en iyi hava kargo markası seçildi. Ödül etkinliğinde kazananlar kalite, yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon gibi kriterler esas alınarak, tedarik zinciri uzmanları tarafından gerçekleşen oylama sonucunda belirleniyor.

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PANDEMİ SÜRECİNDE BAŞARISINI SÜRDÜRDÜ

  • Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Avrupa’nın en iyi hava kargo markası ödülüne layık görülen Turkish Cargo markamız, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarıyla sürdürülebilir bir başarı sağlayarak ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Dünyamızda meydana gelen krizlere rağmen Turkish Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir” dedi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı

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İLK 5 İÇİN ÇALIŞIYOR

Dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip olan Turkish Cargo, 95’i direkt kargo olan 300’den fazla destinasyona ulaşıyor. Avrupa’nın en iyi hava kargo markası olan Turkish Cargo, 2023 yılında dünyanın ilk beş hava kargo markası arasında yer almayı hedefliyor.

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