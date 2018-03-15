Teknoloji10 bin dolara ev üretiyor
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10 bin dolara ev üretiyor

İnsanların kolayca uygun fiyata ev sahibi olabilmesi için 3D yazıcı teknolojisini kullanan ICON isimli firma, 10 bin dolara ev üretmeyi başardı. Üstelik evi 12 ila 24 saat arasında inşa edebiliyor.

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55 metrekare net kullanım alanına sahip olan evler için firma maliyeti 4 bin dolara kadar düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
55 metrekare net kullanım alanına sahip olan evler için firma maliyeti 4 bin dolara kadar düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya üzerinde 1.2 milyar insanın gittikçe büyüyen barınma sorununa çare arayan Teksas merkezli teknoloji girişimi sürdürülebilir ve uygun fiyatlı bir çözüm geliştirdi.

ICON ismindeki start-up devasa bir 3D yazıcı ile seri üretime uygun ev inşa etmeyi başardı. Üstelik evin kaba inşaatı sadece 12 ila 24 saat arasında bir zamanda gerçekleştirilebiliyor.

100 evden oluşan ilk 3D çıkışlı mahalle gelecek yıl El Salvador'da inşa edilecek.

SXSW olarak bilinen inovasyon festivalinde gelişmeyi duyuran firma, yayınladığı tanıtım filminde 1 günden az bir sürede evin çimentoyla nasıl inşa edileceğini gösteriyor. Evler bir oturma odası, yatak odası ve banyodan oluşuyor.

Hedef 4 bin dolar

Vulcan modeli endüstriyel bir 3D printer kullanılarak üretilen tek katlı evin maliyeti ise 10 bin dolar. Haber 7'nin haberine göre 55 metrekare net kullanım alanına sahip olan evler için firma maliyeti 4 bin dolara kadar düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ICON kurucusu Jason Ballard buna rağmen maliyetin alışılageldik Amerikan evlerinden ucuz oluşuna dikkati çekiyor. ABD'de 18 ila 35 metrekare arasındaki ortalama stüdyo veya 1+1 evlerin fiyatı 40 bin dolar civarında.

Evsizler için 3D konut yapıyorlar
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The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Teksas eyaletinde yeni kurulan ICON adlı şirket, çimento harcıyla üç boyutlu olarak basılarak inşa edilen düşük maliyetli barınma çözümü geliştirdi.
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Teksas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen SXSW konferansında tanıtımı yapılan 60 metrekarelik, tek katlı konutun 12 ila 24 saatte sıfırdan inşa edilebildiği kaydedildi.
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Vulcan tipi endüstriyel printer ile basılan konutun yaklaşık 10 bin dolara mal olduğunu belirten şirket yetkilileri, maliyeti 4 bin dolar civarına düşürmeyi amaçladıklarını vurguladı.
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New Story (Yeni Hikaye) adlı dünya genelinde ihtiyaç sahipleri için konut çözümleri geliştiren sivil toplum örgütüyle iş birliği yapan şirket, söz konusu yöntemle gelecek yıl El Salvador'da evsizler için 100 konut inşa etmeyi planlıyor.
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Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsüne bağlı Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezinin raporuna göre, dünyada 1,2 milyar insan yetersiz barınma koşullarında yaşıyor.
Evsizler için 3D konut yapıyorlar
ABD'de özel girişimciler dünyadaki yaklaşık 1 milyar evsiz insanın barınma sorununu çözmek üzere 3 boyutlu basılabilir konut modeli üretti.
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