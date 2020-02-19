Teknoloji 38 milyar sosyal medya kullanıyor
SOSYAL MEDYA

3.8 milyar sosyal medya kullanıyor

We Are Social 2020 Dijital raporunu yayınladı. Sosyal medya ve dijital trendlerin analiz edildiği rapora göre dünya nüfusunun yarısı sosyal medya kullanıyor. Günlük ortalama internet kullanımı 6 saat iken, interneti en çok kullanan ülke Filipinler, en az kullanan ülke ise Japonya olarak kayıtlara geçti. Rapora göre internet kullanıcılarının yüzde 64'ü gizlilik ihlalinden, yüzde 49'u ise reklamlardan şikayetçi.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları 3.8 milyara ulaştı.
Dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları 3.8 milyara ulaştı.

We Are Social isimli dünyanın önde gelen medya analiz kuruluşu, 2020 Dijital raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre son bir yılda eklenen 298 milyon kişi ile internet kullanıcıları 4.5 milyara yükseldi. Dünya genelinde internete erişimi olmayan kişilerin sayısı ise 3.2 milyar.

Yüzde 56 yalan haberlerden şikayetçi

Raporda derlenen bilgilere göre dünya genelinde ortalama internet kullanım süresi 6 saat 43 dakika. En fazla internet kullanan ülke günlük 9 saat 45 dakika ile Filipinler, en az kullanan ülke ise 4 saat 22 dakika ile Japonya. Rapora göre Google ve Youtube en çok ziyaret edilen sosyal platformlar olurken, yaş ortalaması yüksek kullanıcılar arasında Amazon ve Yahoo'nun da popülerliğini koruduğu belirtiliyor.

İnternet kullanıcılarının yüzde 64'ü gizlilik ihlalinden, yüzde 56'sı yalan haberlerden, şikayetçi. Kullanıcıların yüzde 49'u ise internet kullanırken reklamları bloklayan uygulamalar kullanıyor.

Sosyal medya kullanıcısı 328 milyon arttı

Dünya nüfusunun neredeyse yarısı (3.8 milyar kişi) sosyal medya kullanıyor. Son bir yılda kullanıcı sayısı 321 milyon arttı. Dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının yüzde 45'i kadın yüzde 55'i ise erkek. Sosyal medyada geçirilen günlük ortalama süre 2 saat 24 dakika. Filiinler sosyal medya kullanımında da, günlük 3 saat 53 dakika ile listenin en başında yer alıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen sosyal medya platformlar Facebook, Youtube, WHatsApp. En çok kullanılan uygulamalar arasında olan TikTok'un 500 milyonu Çin'den olmak üzere toplam 800 milyon kullanıcısı mevcut.

Kullanıcıların yüzde 74'ü internetten alışveriş yapıyor

Rapora göre dünyada 5.19 milyar kişi telefon kullanıyor. İnternet kullananların yarısından fazlası ise zamanını internette geçiriyor. Telefonla geçirilen sürenin her 11 dakikanın 10 dakikası sosyal medya uygulamalarında harcanıyor.

16-64 yaş aralığındaki kullanıcıların yüzde 74'ü internet sayfalarından alışveriş yaparken, yüzde 52'si ise telefondan alışveriş gerçekleştirdi.

İnternet televizyon alışkanlıklarını değiştirdi

Rapora göre internet kullanımının artması televizyon alışkanlıklarını da değiştirdi. Her 3 internet kullanıcısından 2'si televizyon yayınlarını internet üzerinden takip ediyor.

İnternete bağlı popüler diğer eğlence kaynakları arasında müzik hizmetleri yüzde 70 ve podcast'ler yüzde 41 oranında ilgi görüyor. 16-64 yaş arası her 5 internet kullanıcısından 4'ü her ay video oyunları oynadığını söylüyor. İnternet kullanıcıları oyun konsollarını kullanarak günde ortalama 1 saat 10 dakika geçiriyor.
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