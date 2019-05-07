9 Instagram fenomeninden 8'i yanlış bilgi paylaşıyor

Sosyal medya platformlarında dolaşırken karşılaştığımız bilgiler ne yazık ki genellikle yanlış oluyor. Bu bilgilerin doğruluğunu ölçmek için onaylı hesaplara baksak dahi bu kişiler de uzman olduğunu söyleyerek yanlış bilgiler paylaşabiliyor. Daha çok sağlıkla ilgili paylaşımlar yapan profillerin bu yanlışa düştüğünü söylemekte fayda var.

Örneğin bazı sayfalar paylaşımlarında bu besinleri yerseniz zayıflarsınız gibi şeyler yazıyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, en fazla takipçi sayısına sahip olan 9 fitness influencer’ından 8’i yanlış bilgiler paylaşıyor.

İngiltere’de kilo yönetimiyle ilgili yeni bir çalışma, influencerların sağlık hakkında güvenilir tavsiyeler vermediğini gösterdi. İncelenen en popüler 9 Instagram hesabından sadece bir tanesi doğru bilgiler paylaşıyor.

Yanlış tavsiyeler ve yanlış bilgilerin paylaşılmasıyla insanlar boşu boşuna aç kalabiliyor, sağlık sorunları yaşıyor ya da yeme bozuklukları yaşayarak obez olabiliyor. Siz de eğer sağlık sorunlarıyla ilgili tavsiyeler arıyorsanız Instagram yerine bir uzmana danışın.