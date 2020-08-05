AB, Google'ın satın almasına soruşturma açtı Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google şimdi de sağlık verilerini ölçen cihaz üreticisi Fizbit'e talip. Şirketin bu hamlesine karşı AB'den de soruşturma geldi. Google, daha önce Calico adlı genetik araştırmalar şirketini kurmuş sağlık alanında yaptığı hiçbir şeyi kamuoyu ile paylaşmamıştı.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2020, 09:26 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2020, 09:32 AA