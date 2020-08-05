Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji AB, Googleın satın almasına soruşturma açtı
ÜRÜN HABERLERİ

AB, Google'ın satın almasına soruşturma açtı

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google şimdi de sağlık verilerini ölçen cihaz üreticisi Fizbit'e talip. Şirketin bu hamlesine karşı AB'den de soruşturma geldi. Google, daha önce Calico adlı genetik araştırmalar şirketini kurmuş sağlık alanında yaptığı hiçbir şeyi kamuoyu ile paylaşmamıştı.

Haber Merkezi AA
Satın almaya soruşturma
Satın almaya soruşturma

Google'ın Fizbit'i satın alma teklifi AB'ye takıldı. Sağlık alanında bir şirket olan Fizbit'i almak isteyen Google'ın bu alanda daha önce de çalışmaları olmuştu. Yapay zeka şirketi üzerinden İngiltere'deki hastanelerden birçok bilgiyi aldığı ortaya çıkmıştı.

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'ın sağlık verilerini ölçen cihaz üreticisi Fitbit'i 2,1 milyar dolara satın alma teklifine ilişkin soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ABD merkezli Google'ın Fitbit'i satın almasına ilişkin resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

  • Açıklamada, söz konusu satın almanın Google'ın internet reklamcılığındaki pozisyonunu daha da kuvvetlendireceği, şirketin toplayacağı yeni verilerin reklamların kişiselleştirilmesine katkı sağlayacağı ve bu durumun rekabet konusunda kaygılara neden olduğu kaydedildi.

Google’ın tazı köpeği: Deepmind
TEKNOLOJİ
Google’ın tazı köpeği: Deepmind

AA
Satın almaya AB soruşturması

Rekabeti denetleyecekler

  • Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde komisyon, birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

Söz konusu 2,1 milyar dolarlık satın alma girişimi konusunda AB kararının 9 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.

Bu dünyanın Sultan Süleyman’a dahi kalmadığını bilmeyen şirket: Calico
TEKNOLOJİ
Bu dünyanın Sultan Süleyman’a dahi kalmadığını bilmeyen şirket: Calico
Abone Ol Google News
Dakikalar içinde milyonluk soygun

Dakikalar içinde milyonluk soygun

​Beykoz'daki hırsızlık anı güvenlik kamerasında.
Okullarla ilgili karar alınabilir

Okullarla ilgili karar alınabilir

​Bilim Kurulu üyesi Levent Yamanel'den önemli açıklama.
Beyruttakipatlamanın nedeni belli oldu

Limandaki büyük patlamada 100 ölü, 4 bin yaralı.

1 Eylül'de başlayacak, onaysız mesaj atılamayacak.

İhanet serisi ile başladılar: 24 Haziran 22.30'u hatırla
14 ilde<br>şafak operasyonu

14 ilde
şafak operasyonu

Çok sayıda kişi gözaltına alındı..
Türkiye'yi<br>dışlamak artık zor

Türkiye'yi
dışlamak artık zor

​ABD medyasından Doğu Akdeniz itirafı.
Libya çölleri<br>Mısır'ı yutar

Libya çölleri
Mısır'ı yutar

Asker yollama kararı alan Sisi'ye gönderme.
Evine dön huzur bul

Evine dön huzur bul

​MHP lideri Devlet Bahçeli, Akşener'e seslendi.
PKK’ya yardımı belgelendi

PKK’ya yardımı belgelendi

​HDP'li başkan talimatları Kandil'den almış.
Muhabire tehdit

Muhabire tehdit

​Nefret takımı hedef gösterdi, ırkçılar saldırdı.
Malatya<br>yine sallandı

Malatya
yine sallandı

​Sarsıntı birçok şehirden de hissedildi.
İşkenceden geçirmiş

İşkenceden geçirmiş

​Otuz kişi, Poshor'dan gördükleri mobbingi anlattı.
Erdoğan'dan Lübnan mesajı

Erdoğan'dan Lübnan mesajı

Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de telefonda görüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.