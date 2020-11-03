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Teknoloji ABD yaptırımlarına çiple çözüm buldular
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ABD yaptırımlarına çiple çözüm buldular

Huawei daha önce ABD tarafından yaptırım listesine tabi tutulmuştu. Çinli şirketin Android gibi birçok global sistem ile ilişkisini sonlandıran bu yaptırımlara karşı çözümü çip fabrikası kurmak oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Çinli teknoloji devi ABD'nin yaptırımlarına karşı çözümü çip teknoloji ile aşmak istiyor.

Şirketin uzun süredir başını ağrıtan konulardan biri de gelen yaptırımlardan dolayı Google gibi birçok iş birliğini sonlandırmak zorunda kalmasıydı.

Huawei, Android ile yaşadığı problemlerden dolayı kendi sistemi Huawei Mobile Service ve AppGallery gibi çözümlere yönelmişti.

  • İşlemci konusunda yaşadığı sorunları ise fabrika açarak kurmayı planlıyor. Daha önce Kirin 9000 ile piyasaya işlemci üreten şirket bu sisteme Huawei Mate 40 ile başladı.

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Çip fabrikası kuracaklar.

Fabrika kuracaklar

Çip fabrikasında Huawei'nin ilk olarak 45 nm çipler üreterek işe başlayacağı söyleniyor. 45 nm, günümüz işlemci teknolojisinin bir hayli gerisinde.

Buna rağmen şirketin uzun vadeli olarak daha gelişmiş çipler üretmesi bekleniyor. Üretilecek işlemcilerin akıllı telefonlarda ise kullanılması beklenmiyor. Daha çok 5G altyapısı için böyle bir fabrikanın kurulacağı düşünülüyor.

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