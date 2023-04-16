ABD'de TikTok yasağı: Montana'da uygulamanın engellenmesi kararı alındı

TikTok silme, TikTok hesabı kapatma, TikTok hesabı açma işlemlerini nasıl yapıldığını bu yazımızda adım adım ele aldık. Dünya'nın en çok kullanılan video paylaşım uygulaması TikTok. Her yaştan kesimin kullandığı ve giderek popülaritesi artan bir uygulama olan TikTok ile ilgili bilmeyen bir rehberi, kullanma kılavuzunu sizlerle paylaştık. Peki, TikTok hesabı nasıl açılır, TikTok hesabı nasıl kurtarılır, hesap gizleme nasıl yapılır? İşte TikTok hesab açma-kapama işlemlerine ilişkin detaylar...