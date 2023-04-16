ABD'de TikTok yasağı: Montana'da uygulamanın engellenmesi kararı alındı

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Beyaz Saray geçen ay devlet kurumlarında Çinli video paylaşım uygulaması TikTok'un kullanımına yönelik yasak getirmişti. Montana Eyalet Meclisi'nde kabul edilen yasa tasarısı ile TikTok'un şahsi telefonlarda kullanılmasına da yasak getiriliyor. Tasarı, 43'e karşı 54 oyla kabul edildi.
İlk eyalet olacak
Montana Valisi Greg Gianforte tasarıyı imzalarsa Montana, Çinli sosyal medya platformunu yasaklayan ilk eyalet olacak. Yasa, sanal mağazalardan uygulamaya erişimin engellenmesini kapsıyor.
İhlal edenlere para cezası
Mevcut uygulamalar için bir bilgi içermiyor. Yasayı ihlal edenlere 10 bin ABD dolarına kadar ceza verilebilecek. Tasarı imzalanırsa yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak.