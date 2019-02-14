Teknoloji Airbus dev uçağın üretimini sonlandırıyor
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Airbus dev uçağın üretimini sonlandırıyor

Airbus, A380 süperjumbo uçaklarının üretiminini “yeterli talep gelmediği” için 2021'de durduracağını duyurdu. Airbus, 800’den fazla yolcu kapasitesine sahip bu uçağı, Boeing’in 747 modeline rakip olması için üretilmişti.

Haber Merkezi AA
Airbus A380 modeli uçağını son kez 2021 yılında üretecek.
Airbus A380 modeli uçağını son kez 2021 yılında üretecek.

ABD’li uçak üreticisi Boeing’in en büyük rakibi Avrupalı Airbus, geniş gövdeli A380 süperjumbo uçaklarının üretiminini “yeterli talep gelmediği” için 2021'de durduracağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2021’de A380 modeli uçağın son kez üretilip teslim edileceği ve üretimin durdurulacağı belirtilirken söz konusu karardan 3 bin 500 işin etkileneceği de ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Airbus Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tom Enders, “Bugün bu duyuruyu yapmamız bizim için ve küresel olarak A380 paydaşları için sancılı.” ifadesini kullandı.

Airbus’ın A380 tipi uçakların en büyük müşterisi olan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları siparişlerini 162 uçaktan 123 uçağa düşürdüğü de belirtilen açıklamada, Emirates’in A380'ler yerine toplamda 70 adet A330-900s ve A350-900s için 21,4 milyar dolar değerinde yeni bir anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Airbus, 800’den fazla yolcu kapasitesine sahip bu uçağı, Boeing’in 747 modeline rakip olması için üretilmişti.

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