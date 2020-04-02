Teknoloji Amazon cerrahi maskelerin halka satışını durdurdu
ÜRÜN HABERLERİ

Amazon cerrahi maskelerin halka satışını durdurdu

Amazon tarafından yapılan duyuruya göre, N95 ve cerrahi maskelerin halka satışı yasaklandı. Amazon, maskeleri yalnızca hastanelere ve devlet kurumlarına satacak. Amazon'un halka satışını yasakladığı ürünler arasında ameliyat önlüğü ve cerrahi eldiven de bulunuyor.

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Son hamleyle birlikte Amazon'un koronavirüs salgını sırasında değiştirdiği işletme pratiklerine bir yenisi daha eklendi. Amazon, salgın nedeniyle dışarı çıkmaktan korkarak evde kalan ve alışverişlerini çevrimiçi yollardan yapan müşterilerin temel ihtiyaçlarını karşılamada hayati bir önem kazanmış durumda. Mart ayının ortasında ABD ve Avrupa'da ürün kıtlığı yaşamaya başlayan Amazon, hangi ürünleri depolarında saklayıp sevk edeceğine ilişkin konularda önemli değişikliklere gitmiş ve bunu temel ürünlerin stoklarda kalmasını sağlayıp siparişleri hızlandırmak için yaptığını belirtmişti.

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Amazon bizi batıracak endişesi

Amazon, depolama merkezlerinde temel ev eşyaları, tıbbi gereçler ve diğer çok talep edilen ürünlere geçici olarak öncelik tanınacağını açıklamıştı. Bu ürünlere 'öncelik tanınması' demek, temel olmayan, yani keyfi ürünlerin en azından 5 Nisan'a kadar depolama merkezlerine sevkiyatının yapılmayacak olması anlamına geliyor. Amazon, bu keyfi ürünlerin satışını, depolama merkezlerinde olduğu sürece devam ettirecek. Bu ürünler Amazon'un kendi depolarında bulunmuyorsa satıcılar bu ürünleri kendileri göndermek zorunda kalacak. Webtekno'nun haberine göre; bununla birlikte çok sayıda üçüncü parti satıcı, Amazon'un forumlarında bu kararın kendilerinin batması ve insanların işsiz kalması anlamına geleceğini savunuyor.

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