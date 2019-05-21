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Teknoloji Android cihazların pilini tüketen uygulama
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MOBİL

Android cihazların pilini tüketen uygulama

Android cihazınızın bataryası çok çabuk tükeniyorsa, bu bir uygulamadan kaynaklı olabilir. Popüler dizi ve film uygulaması Netflix’in birçok akıllı telefonda bataryanın yüzde 20’sini arka planda tükettiği ortaya çıktı.

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Akıllı telefonlarda özellikle arka planda çalışan uygulamalar pil ömrüne büyük etki edebiliyor.
Akıllı telefonlarda özellikle arka planda çalışan uygulamalar pil ömrüne büyük etki edebiliyor.

Android telefonunuzun pil ömrü son haftalarda kısaldıysa, sorumlusu Netflix uygulaması olabilir.

Teknoloji firması Mobile Enerlytics'in keşfine göre Netflix uygulaması, bazı Android'li telefonlarda arka planda çalışarak ciddi pil sorunlarına yol açabiliyor.

Örneğin Android 6.0.1 ile çalışan Nexus 6'da Netflix, arka planda pilin yüzde 20'sini bir gecede tüketebiliyor. Benzer şikayetlerin geçen sene Nisan ile Aralık ayları arasında bazı kullanıcılardan geldiği de gözleniyor.

Sorunun sadece Android 6.0.1'i kullananların yüzde 17'sini etkilediği belirtiliyor. Yani sorun, tüm Android kullanıcılarının çok küçük bir kısmını etkiliyor. Sorunun çözümü ise uygulamayı güncellemekten geçiyor. Netflix'in en son sürümü olan 7.8.0, aşırı pil tüketimi sorununu çözüyor.

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