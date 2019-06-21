Teknoloji Android Q güncellemesi alabilecek Huawei modelleri
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Android Q güncellemesi alabilecek Huawei modelleri

Huawei, hangi modellerinin Android Q'ya geçeceğini resmi olarak açıkladı. Çinli üretici bu yıl çıkardığı amiral gemisi P30 ve diğer cihazlarını satın alan kullanıcılarını sevindirdi.

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Huawei
Huawei

Huawei, yaptığı bir açıklamada 16 cihazına güncelleme sunmayı planladığını söyledi. Firmanın ayrıca TechRadar'a yaptığı açıklamaya göre Huawei P30 ve P30 Pro gibi cihazlar, sabırsızlıkla bekledikleri Android Q güncellemesini alacaklar.

Huawei, bir blog gönderisinde yaptığı açıklamada telefon ve tabletlerinin gelecekteki Android güncellemelerine ulaşacağından "emin" olduğunu söyledi. Çinli firma, en üst düzey telefonlarına Android Q güncellemesini getirme garantisi verdiklerini de ekledi. Böylece birkaç gün önce sızan ve Android Q'yu temel alan, Huawei P30 Pro'ya EMUI 10 beta'sı yeni bir anlam kazanmış oldu.

Mate 20 Pro'nun da Android Q güncellemesi alacak cihazlar arasında olduğuna neredeyse kesin gözle bakılıyor. Firmanın Google'a güncelleme için gönderdiği cihazların lisesi aşağıda yer alıyor:

  • P30 Pro
  • P30
  • Mate 20
  • Mate 20 Pro
  • PORSCHE DESIGN Mate 20 RS
  • P30 lite
  • P smart 2019
  • P smart+ 2019
  • P smart Z
  • Mate 20 X
  • Mate 20 X (5G)
  • P20 Pro
  • P20
  • Mate 10 Pro
  • PORSCHE DESIGN Mate 10
  • Mate 10

TechRadar'ın iddiasına göre yeni Honor 20 serisi de Android Q'ya güncellenecek.

Blog gönderisi, Android Q'dan sonra ne olacağı hakkında bilgi vermiyor. ABD'nin Huawei yasağı, gelecek senelerde etkisini gösterebilir ve güncellemelerin önünü kesebilir. Bir başka önemli nokta, bu bilgilerin Huawei'nin İngiltere tarafından gelmesi. Dolayısıyla güncellemelerin dünyanın her yerine aynı şekilde ulaşacağının bir garantisi yok.

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