Teknoloji Apple kalbimizden haberdar olmayacak
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Apple kalbimizden haberdar olmayacak

Apple Watch 4’ün popüler özelliği EKG, sağlık kuruluşlarından onay almadığı gerekçesiyle ABD dışındaki ülkelerde çalışmayacak. Apple Watch 4 satın almak isteyen kalp hastalarını yakından ilgilendiren gelişmenin detayları haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Apple Watch 4
Apple Watch 4

Apple’ın 12 Eylül tarihinde tanıttığı yeni nesil akıllı saati Apple Watch 4, sağlık kuruluşlarından onay alınmadığı gerekçesiyle EKG özelliğini ABD dışındaki ülkelerde kullanılmayacak.

Apple’ın Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki pazarların sağlık kurum ve kuruluşlarından tek tek onay alması gerekiyor.Fakat AB ülkeleri için tek bir onay yetecek.

  • EKG ya da Elektrokardiyografi, olması muhtemel kalp hastalıklarının tanısını koymak amacıyla elektrotlar yardımıyla grafiksel sonuçlar çıkaran bir cihazdır. EKG, kalp ve damar hastalıklarından, kronik kalp yetmezliklerine kadar birçok hastalığın tespit edilmesinde kullanılır.

Eğer Apple, Türkiye’deki sağlık kurum ve kuruluşlarından da gerekli izinleri alamazsa, ülkemiz kullanıcıları Apple Watch 4’ün EKG özelliğinden yararlanamayacak.

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